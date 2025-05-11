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美西台灣文化節 十鼓擊樂團表演觀眾叫好

2025/5/11 16:15（5/11 16:16 更新）
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美國西岸最大規模台灣文化節今天在舊金山登場，十鼓擊樂團帶來表演。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年5月11日
美國西岸最大規模台灣文化節今天在舊金山登場，十鼓擊樂團帶來表演。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年5月11日
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（中央社記者張欣瑜舊金山10日專電）美國西岸最大規模台灣文化節今天在舊金山登場，十鼓擊樂團以台灣在地題材、風景、多樣化民族擊樂元素，重新詮釋傳統擊樂面貌，透過節奏感鮮明的音樂與表演，呈現充滿張力的視覺效果，令觀眾激賞叫好。

自1999年美國前總統柯林頓（Bill Clinton）宣布每年5月有台美文化傳統週後，台灣文化節便出現在美國各大城，舊金山活動為美國西岸規模最大的一場。

僑委會台灣傳統週文化訪問團「十鼓擊樂團」替今年活動增添亮點，樂團此次以「台灣躍動」為主題，透過台灣的自然風光與傳統文化，融合現代搖滾曲風及震撼鼓樂，創造出全新的跨界音樂藝術風格，讓在地民眾停下腳步欣賞、不時拍手叫好。

這場活動是由年輕台美人社團「舊金山台美菁英協會」（TAP-SF）主辦，添加新一代創意，將台灣文化介紹給主流社會。加州參議員威善高（Scott Wiener）、聖荷西市議員杜安（Bien Doan）、舊金山市府律師邱信福（David Chiu）等政要親自出席。

活動現場設有台美人聲援台灣加入世界衛生大會（WHA）攤位，放置連署橫幅，除在地官員之外，許多參與活動的民眾簽名，為台灣發聲，表達對台灣參與國際組織的支持。

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駐舊金山辦事處長賴銘琪致詞表示，台灣文化節是舊金山灣區年度最大盛事，也是體驗台灣觀光、藝術、文化、教育及美食的機會。透過活動也能傳達台灣社會的發展、以及期望參與世界衛生組織（WHO）的聲音。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，每年傳統週是展現台灣文化的最好時機，透過優質台灣文化和世界交朋友是最快的方式，讓青年僑團藉由參與籌備也能激發更多不同的創意。（編輯：唐佩君）1140511

美西台灣文化節活動現場設有台美人聲援台灣加入世界衛生大會（WHA）攤位，許多民眾簽名連署，支持台灣參與國際組織。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年5月11日
美西台灣文化節活動現場設有台美人聲援台灣加入世界衛生大會（WHA）攤位，許多民眾簽名連署，支持台灣參與國際組織。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年5月11日
美西台灣文化節舊金山登場，駐舊金山辦事處長賴銘琪（中）、金山灣區僑教中心主任莊雅淑（右4）與在地政要和僑務委員出席。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年5月11日
美西台灣文化節舊金山登場，駐舊金山辦事處長賴銘琪（中）、金山灣區僑教中心主任莊雅淑（右4）與在地政要和僑務委員出席。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年5月11日
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