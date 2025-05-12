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雷霆特攻隊*連莊 北美票房二連霸

2025/5/12 13:27
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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）「雷霆特攻隊*」（Thunderbolts*）連續第2個週末稱霸北美票房，北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，這部漫威超級英雄片於3天內再撈3300萬美元。

法新社報導，這與開映成績相比雖有55%跌幅，美國娛樂媒體「綜藝」（Variety）報導，這樣的「維持力遠比近期漫威冒險片要強得多」。

吸血鬼驚悚片「罪人」（Sinners）票房二哥位置坐得也很穩，有額外2110萬美元進帳，美加累計票房來到1.8億美元。

電玩翻拍的「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie）同樣抓著票房老三位置不放，進一步吸金800萬美元，北美累計票房突破4億美元。

排名第4的也沒變，依舊是班艾佛列克（Ben Affleck）的「會計師2」（The Accountant 2），有610萬美元表現。

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排名第5的是新片「玉米田裡的小丑」（Clown in a Cornfield，暫譯），票房370萬美元。影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）說：「這對獨立片，尤其是一部微預算（micro-budget）電影來說，是很穩健的開映表現。」

排名第6至第10的作品依序為：「暗影部隊」（Shadow Force，暫譯），200萬美元；「飛速追殺」（Fight or Flight，暫譯），200萬美元；「直到黎明」（Until Dawn），200萬美元；「復仇反擊戰」（The Amateur），200萬美元；「萬王之王」（The King of Kings），110萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140512

班艾佛列克
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