綠：藍白若刪國安特別預算 將激起人民更大怒火

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（中央社記者葉素萍台北12日電）立法院14日將審查新台幣4100億元特別條例，民進黨發言人吳崢、韓瑩今天呼籲藍白切莫刪除強化國土安全韌性1500億元預算，否則恐將激起人民更大的怒火。

因應美國對等關稅，行政院日前通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。立法院經濟、財政委員會14日將聯席審查政院版，以及國民黨團「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」草案、民眾黨團「因應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例」草案等案。

吳崢、韓瑩今天召開「藍白亂國會週年，親中毀台刪國防！」 記者會。

韓瑩表示，藍白號稱要推動民生法案，實際上在國會強推一系列毀憲亂政惡法，更阻擋強化國安相關法案377次，其中，319次是民進黨立委沈伯洋提起的立委赴中納管規定，國民黨立委林思銘阻擋立委赴中納管282次，是公督盟認證「國安擋案王」。

韓瑩說，國民黨立委傅崐萁擬廢除反滲透法，幫助中共協力者脫罪；立委翁曉玲、陳玉珍試圖刪除吳斯懷條款，方便退將赴中配合統戰；立委陳雪生、陳玉珍企圖將離島設立「國際醫療特區」及「離島自貿區」，引進中國醫院，替中國洗產地；立委游顥企圖修法將中配取得身分證年限從6年減至4年，協助中國洗人口。

韓瑩表示，藍白強推親中毀台法案，試圖削弱台灣國防，今年度國防預算被刪除84億元，是全部會之最，藍白作為向國際社會釋放錯誤訊息，各國質疑台灣是否有防衛自身的決心。

吳崢指出，過去一年來，總統賴清德及行政院長卓榮泰領導的團隊，施政方向就是「確保台灣安全」。政府在「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」4100億特別預算中，特別編列強化國土安全韌性1500億元，加強台灣因應境外敵對勢力侵擾的能力。

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吳崢說明，1500億元的強化國土安全韌性預算，其中，在國軍基礎建設，包括整建各式庫儲設施，建立飲用水、供油、供電備援能量，規劃新建巡防艦艇，以因應中國海上灰色地帶侵擾；在強化台灣海域監偵能量上，包括建構台灣周邊海域安全監測系統，強化岸海監偵系統與整合偵蒐系統，提升立體偵蒐及規劃各式無人載具等。

吳崢說，呼籲國民黨及民眾黨不要刪除特別條例中強化國土安全韌性1500億元預算，若藍白立委再刪除國防預算，只會激起人民更大怒火，引來人民更強烈反彈。（編輯：蘇龍麒）1140512