火舞表演者郭建宏勇闖天涯 瑞士東部古城獻藝

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（中央社記者郭芳君蘇黎世11日專電）春天到來，瑞士最大街頭藝人表演藝術節5月9日至11日在瑞士東部古城聖加崙盛大演出。台灣藝人郭建宏揹著45公斤重裝抵達瑞士，帶著自編的與禪共舞的流動火舞藝術，奪得現場觀眾熱烈喝采。

聖加崙街頭藝人表演藝術節（Aufgetischt）的主辦人史賓徹爾（Christoph Sprecher，暫譯）表示：「今年共有900多位國際街頭藝術家參與甄選，僅46組表演團體，共105人獲選。郭建宏的這套火舞展現了火的能量與禪的意境，既富有詩意又有動能，增加我們整體節目的亮點。」

瑞士古城聖加崙的建城歷史可追溯至公元7世紀，以巴洛克建築的大教堂聞名至今，郭建宏10日在大教堂前廣場的表演觀眾引領期待，當天以「立方體律動」開場，緩緩的節奏引入禪的意境，水晶球的靈動也引起觀眾的熱烈掌聲。

火舞是觀眾最期待的節目，郭建宏吞火與以火燃身、不紋身的特技，現場驚嘆聲連連，最後以火柱噴火達到舞台效果最高點。最後他拿出國旗繞場一周，並向觀眾介紹他萬里飛行到達瑞士的旅程，博得掌聲如雷。表演後，大大小小的觀眾把他團團圍住，可見受歡迎的程度。

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這是郭建宏第4次到瑞士表演，也是首度在瑞士東部演出，現場工作人員也表示：「他的準時與準點令工作團隊安心。專業的演出也是國際級的，我們很高興2025年邀請到他來表演，是相當愉快的合作經驗。」

當郭建宏在表演現場噴出奪目的火團時，掌聲四起不斷，為聖加崙街頭藝人表演藝術節衝上新高度。（編輯：高照芬）1140511