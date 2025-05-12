巨石崩落砸2車1傷 苗62線往泰安溫泉區交通中斷

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣大湖通往泰安溫泉區重要道路苗62線今天發生落石坍方，砸中2部車輛，造成1人受傷送醫，現場散落大小落石，有的巨大高達近2層樓，交通暫時中斷。

苗栗縣連日降雨，今天天氣回穩，不料中午12時許，大湖通往泰安鄉的苗62線2.1公里路段發生大規模落石，大小石塊散落路面，其中1顆高達近2層樓巨石矗立車道，令人觸目驚心。

駕車行經該路段的蕭姓男子指出，當時正準備進入泰安鄉訪友，突然一陣霹靂趴啦聲響，一堆石頭從山壁滾落，雖然通過落石區但車輛引擎蓋凹陷、擋風玻璃和天窗嚴重碎裂。

蕭姓男子說，車上包含自己共4人，所幸平安無事，但都被嚇得臉色慘白，「如果未及時通過，人車一定都被砸得稀巴爛」。

在蕭男車輛後方另有1輛白色車輛，也遭落石砸中，且車內人員一度受困。苗栗縣消防局指出，接獲報案立即派遣人車趕抵，救出男性駕駛及副駕駛座女性傷患，患者胸口疼痛、右腋下挫傷，由救護車送往大千醫院治療。

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苗栗縣警察局大湖分局表示，現場為大湖鄉苗62線2.3公里處旁山壁突然崩落，落石砸中正在通行2輛自小客車及停於路旁機車，其中1輛自小客車乘客1人受輕傷。後續由大湖派出所及泰安分駐所警力進行交通疏導，並通報相關單位清理落石，確保道路安全。

大湖鄉長黃惠琴表示，苗62線2.1至2.3公里處散落大小落石，其中有2顆非常巨大，交通暫時中斷，民眾、遊客若要從大湖進入泰安溫泉區必須繞道而行，已通報苗栗縣政府派大型機械進行搶修。（編輯：方沛清）1140512

苗栗縣大湖通往泰安溫泉區重要道路苗62線12日發生落石坍方，砸中2部車輛，造成1人受傷送醫，現場散落大小落石，交通暫時中斷。（苗栗縣政府交通工務處提供）中央社記者管瑞平傳真 114年5月12日