詐團假投資網站騙百人海削逾5千萬 刑事局逮8人

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（中央社記者蘇木春台中12日電）許姓男子涉嫌出資在屏東縣成立詐團機房，委由嘉義某科技公司設計假投資網站，誆騙被害人投入現金投資；逾百人受騙、損失超過新台幣5千萬，刑事局循線逮捕許男等8人送辦。

刑事警察局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天表示，刑事局分析被害人報案的假投資網站，發現有科技公司涉嫌架設假投資網站，供詐騙集團使用，中打第5隊立即與台中市、嘉義市、高雄市、屏東縣、基隆市等地警方組專案小組偵辦。

經辦案人員跟監蒐證後，於民國113年7月至114年4月間，分4波執行查緝行動，先前往嘉義市將科技公司負責人45歲蔡姓工程師及員工帶回偵辦，並溯源至屏東地區將詐騙集團機房成員及26歲許姓金主逮捕，全案共計8人到案，並查扣現金95萬餘元、進口轎車2部、手機與電腦等贓證物。

警方查出，涉案詐騙機房於社群軟體刊登徵才訊息，吸引被害人加LINE好友及投資群組，再以高獲利投資為由提供假投資網站，誘騙被害人操作，並以人頭帳戶轉帳、虛擬貨幣及超商繳費等方式供被害人入金。

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詐團若遇缺錢的被害人，詐騙機房則改以募資或洗金流協助貸款為由，詐騙被害人提供帳戶並依詐團指示轉帳，使被害人不僅遭受金錢損失，還成為人頭帳戶及洗錢共犯。

警方清查，假投資網站共計詐騙被害人逾100人，財損金額超過5000萬元。全案警詢後依詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法，將許男等8人移送嘉義地方檢察署偵辦，許男經檢方偵辦後聲請羈押獲准。（編輯：陳仁華）1140512