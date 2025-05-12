桃園推動生前預立環保葬 114年首季逾600人登記

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園市政府今天指出，近年環保葬的意願接受度升高，市府自1月起推動「生前預立環保葬意願登記」服務，讓市民能依個人意願提前規劃身後事，上路3個月吸引667人登記。

桃園市政府民政局發布新聞稿表示，市府上午8時舉辦聯合海葬，殯葬管理所也於中壢區殯葬服務中心舉辦追思會，今年共有32人選擇海葬。

民政局指出，桃園市的環保葬目前有海葬及樹葬2種，為鼓勵民眾選擇環保葬，桃園市聯合海葬不管是否為桃園市民，全程不收任何費用，家屬只要攜帶火化許可證及相關證明即可報名。

至於樹葬收費標準，民政局表示，桃園市民免費，外縣市民眾收費新台幣5000元；桃園市目前於楊梅、蘆竹、龍潭及大園4區設有樹葬專區，依各區需求辦理。

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新聞稿中，桃園市民政局長劉思遠指出，隨著殯葬觀念改變，越來越多民眾選擇花葬、樹葬或海葬等環保葬，讓逝者以不同以往方式處理身後事。

劉思遠表示，桃園市從民國97年開始與台北市及新北市聯合舉辦海葬活動，至今邁入第18年，已服務454名往生者完成海葬心願；選擇樹葬的案件，也從109年的894件，成長至113年的1653件。（編輯：戴光育）1140512