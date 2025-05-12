台股漲214.50點
2025/5/12 13:44
（中央社台北12日電）台北股市今天開高走高，收盤漲214.50點，為21129.54點，漲幅1.03%，成交金額新台幣2790.62億元。
加權指數開盤為20996.95點，盤中最高21176.13點，最低20996.95點；不含金融股指數18348.95點，漲195.38點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.56%、食品股跌0.78%、塑化股漲0.31%、紡織股漲1.40%、機電股漲1.20%、造紙股漲1.10%、營建股漲0.04%、金融股漲0.62%。
委買張數1954萬3043張，委賣張數864萬2141張，成交張數518萬5604張。
收盤時上漲734家，下跌245家，持平87家。
成交量前5名個股為華邦電、期街口布蘭特正2、南亞科、國泰永續高股息、鴻海。
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漲幅前5名個股為世芯-KY、必應、牧德、業旺、羅昇。
跌幅前5名個股為永信、奇偶、台灣虎航、強盛新、力銘。1140512
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