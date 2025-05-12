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雄獅斥資億元搶才 最高調薪20%、徵500名人力

2025/5/12 12:31（5/12 13:16 更新）
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雄獅旅遊將啟動結構性調薪計畫、最高調薪20%，並擴大招募人才，總計逾500名，全年度人力資源將投入新台幣上億元。圖為雄獅旅遊門市外觀。（雄獅提供）中央社記者江明晏傳真 114年5月12日
雄獅旅遊將啟動結構性調薪計畫、最高調薪20%，並擴大招募人才，總計逾500名，全年度人力資源將投入新台幣上億元。圖為雄獅旅遊門市外觀。（雄獅提供）中央社記者江明晏傳真 114年5月12日
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（中央社記者江明晏台北12日電）看好國際旅遊需求持續熱絡，雄獅旅遊今天宣布，將啟動結構性調薪計畫、最高調薪20%，並擴大招募人才，總計逾500名，全年度人力資源將投入新台幣上億元。

國際旅遊熱潮全面復甦，挹注雄獅旅遊2025年第1季獲利、每股盈餘創歷史新高，雄獅今天透過新聞稿宣布，將積極展開全方位人才布局，包括啟動結構性調薪計畫、擴大招募國際化、數位化等人才，總計超過500名，並持續優化員工福利，全年度人力資源將投入上億元，整體預算規模較去年成長近1成。

雄獅旅遊坦言，「具競爭力的薪資獎酬制度是留才和吸引人才的重要基礎」，今年已啟動結構性調薪計畫，依員工職務、薪資水準與績效等因素進行全面檢視，進行結構性的薪酬調整，預計將有超過95%的員工進行調整作業，提高底薪保障，適用領獎金的營運單位員工，同時搭配合適的薪酬分配與激勵制度，依職務屬性、績效表現及薪資落點不同，底薪調幅約10%至20%。

目前雄獅旅遊全球員工總數達1800名，台灣設有26間門市，海外則有9個服務據點，業務遍及兩岸三地、東北亞、東南亞、美洲、歐洲與大洋洲。

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雄獅指出，面對產業變革和數位轉型需求，今年將持續招募人力，計畫徵求超過500名，網羅各領域人才，包括人工智慧（AI）數位科技、國際客源推廣、遊程設計、遊程銷售服務、行銷企劃及經營企劃等。

此外，雄獅旅遊也優化員工福利，例如持續推動「員工持股信託」計畫，公司100%提撥公提金，讓員工共同參與公司成長，員工參與比例近7成。（編輯：楊凱翔）1140512

#雄獅旅遊
#信託
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