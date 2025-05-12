奇美醫院引進攜帶式滴注器 免住院完成抗生素療程

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）奇美醫院急診室近日收治1名長期臥床於護理之家男性發燒病患，診斷為尿路感染，配合家屬要求在宅治療，院方以新引進的攜帶式輸注器滴注抗生素，突破在宅照護限制，完成治療。

奇美醫院整合醫療中心主任黃建程今天在院內衛教宣導會表示，這名60歲病患轉入在宅治療初期，醫療團隊先以廣效型抗生素控制感染，病情獲改善後調整用藥，搭配新引進的攜帶式輪注器進行24小時連續滴注式治療，精準控制感染，完成5天療程後順利康復，期間無需到院治療。

黃建程表示，在宅照護個案原則上護理師每天僅訪視1次，過去受限於輸注設備，醫療團隊大多只能使用每日1次的強效抗生素，不僅缺乏調整彈性，還可能因病情好轉而無法即時換藥，導致增加抗藥性風險。

他說，攜帶式輸注器可進行24小時連續滴注，讓醫療團隊可依病人感染狀況，靈活調整抗生素，提升療效與感染控制品質。

黃建程指出，過去許多輕、中度感染病人即使病情穩定，也因需持續靜脈施打抗生素被迫留院，造成急診與病房人力及床位壓力沉重，如今透過在宅急症照護及創新醫材輔助，可讓合適的病人不用住院就能完成靜脈抗生素治療，有助提升整體醫療資源運用效率。

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奇美醫院院長林宏榮表示，因目前住院模式已無法符合超高齡社會需求，以及因應護理專業人力短缺問題，奇美發展居家醫療已有7、8年時間，去年7月再配合衛福部開始在宅急症照護試辦計畫，至今已累積超過150案。

林宏榮指出，在宅照護不是只把住院場景從醫院換到家裡或機構，院方將持續朝提供更合乎人性、更先進治療方向思考，紓解急診與病房壓力，為台灣醫療系統尋找出路及解方。（編輯：李亨山）1140512