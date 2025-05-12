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奇美醫院引進攜帶式滴注器 免住院完成抗生素療程

2025/5/12 13:13（5/12 13:21 更新）
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奇美醫院整合醫療中心主任黃建程（圖）12日在院內衛教宣導會中，介紹院方以新引進的攜帶式輸注器為在宅治療個案完成抗生素滴注療程。中央社記者楊思瑞攝 114年5月12日
奇美醫院整合醫療中心主任黃建程（圖）12日在院內衛教宣導會中，介紹院方以新引進的攜帶式輸注器為在宅治療個案完成抗生素滴注療程。中央社記者楊思瑞攝 114年5月12日
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（中央社記者楊思瑞台南12日電）奇美醫院急診室近日收治1名長期臥床於護理之家男性發燒病患，診斷為尿路感染，配合家屬要求在宅治療，院方以新引進的攜帶式輸注器滴注抗生素，突破在宅照護限制，完成治療。

奇美醫院整合醫療中心主任黃建程今天在院內衛教宣導會表示，這名60歲病患轉入在宅治療初期，醫療團隊先以廣效型抗生素控制感染，病情獲改善後調整用藥，搭配新引進的攜帶式輪注器進行24小時連續滴注式治療，精準控制感染，完成5天療程後順利康復，期間無需到院治療。

黃建程表示，在宅照護個案原則上護理師每天僅訪視1次，過去受限於輸注設備，醫療團隊大多只能使用每日1次的強效抗生素，不僅缺乏調整彈性，還可能因病情好轉而無法即時換藥，導致增加抗藥性風險。

他說，攜帶式輸注器可進行24小時連續滴注，讓醫療團隊可依病人感染狀況，靈活調整抗生素，提升療效與感染控制品質。

黃建程指出，過去許多輕、中度感染病人即使病情穩定，也因需持續靜脈施打抗生素被迫留院，造成急診與病房人力及床位壓力沉重，如今透過在宅急症照護及創新醫材輔助，可讓合適的病人不用住院就能完成靜脈抗生素治療，有助提升整體醫療資源運用效率。

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奇美醫院院長林宏榮表示，因目前住院模式已無法符合超高齡社會需求，以及因應護理專業人力短缺問題，奇美發展居家醫療已有7、8年時間，去年7月再配合衛福部開始在宅急症照護試辦計畫，至今已累積超過150案。

林宏榮指出，在宅照護不是只把住院場景從醫院換到家裡或機構，院方將持續朝提供更合乎人性、更先進治療方向思考，紓解急診與病房壓力，為台灣醫療系統尋找出路及解方。（編輯：李亨山）1140512

林宏榮
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