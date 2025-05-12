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墾丁撿鹿角掀熱議 墾管處：私自採集違法

2025/5/12 14:20
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（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）有網友在社群平台分享，在墾丁一處森林撿到鹿角並帶回，引發網友熱議是否違法。墾管處表示，撿拾鹿角視為採集行為，未經許可已違反國家公園法，提醒民眾勿私自採集。

這名網友在網路平台Threads上貼文表示，與女友來墾丁找鹿角，繞半島一圈找到一處秘境，裡面都是獸徑，並以鹿排遺尋找方位，真的尋獲梅花鹿角。該網友影片顯示，他詢問女友是否能帶回，女友開心表示「帶走」。

貼文今天在網路掀起熱議，不少網友留言質疑是否觸法。這名網友認為行為合法，並舉例表示，梅花鹿非保育類動物，撿拾鹿角並無觸犯野生動物保育法；以2019年滿州鄉永靖社區端午尋鹿角活動為例，政府以往也曾辦過撿鹿角活動；且已致電保七總隊，得到回覆是此行為「可以」。

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墾丁國家公園管理處表示，依國家公園法第17條，於國家公園區內特別景觀區或生態保護區採集標本須經管理處同意，而為維持此兩區自然資源，撿拾鹿角仍視為採集行為，未經許可已違反國家公園法第17條，可裁罰新台幣3000元。

墾管處提及，社群網站撿拾鹿角資訊，恐致民眾誤以為在園區任何地區都可撿拾鹿角。提醒民眾勿私自在特別景觀區或生態保護區採集動植物，共同維護國家公園珍貴自然資源。（編輯：李淑華）1140512

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#國家公園法
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