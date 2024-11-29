南迴打卡裝置「鹿小愛」遭竊 遊客納悶：這也要偷

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）放置在南迴公路知名景點「9420」的裝置「鹿小愛」日前因斑駁更換，沒想到剛換新就失竊，今早遊客要打卡時感到納悶說「這也要偷」。公路局和警方正全力追緝。

公路局在省道知名景點裝置「幸福公鹿」讓遊客打卡，台東的放置在南迴公路知名景點「9420」處，取名為「鹿小愛」。

今上午有遊客要打卡時發現「鹿小愛」不見了，趕緊通報公路局。王姓民眾告訴公路局人員「怎麼這也要偷」。有網友留言「耶誕節快到，鹿小愛被徵招回去了」、「聖誕老公公請他去載禮物」、「天冷，需要鹿茸進補」、「9420山盟海誓破滅，找鹿小愛出氣報仇」。

南迴公路知名景點「9420」打卡裝置藝術公仔「鹿小愛」日前因斑駁更換，沒想到剛換新就失竊。（公路局提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年11月29日

公路局大武工務段表示，全台「幸褔公鹿」總共13隻，分部在轄管公路景點，每隻高78公分、寬70公分、重約15公斤，台東的取名「鹿小愛」。

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「鹿小愛」的宣言為：「Ho Baby~想告白卻不知道說什麼？別擔心，帶著您的夢中情人到台9線420k旁邊的大武海濱公園，大聲地跟我一起勇敢說愛你吧。」

大武工務段表示，「鹿小愛」日前因斑駁更換，沒想到剛換新的就失竊，目前暫時將舊的再拿出來放置，供遊客打卡。遭竊的「鹿小愛」價值約新台幣9萬元，獲報後立即與警方合作追緝，同時呼籲民眾公仔屬於公物財產，勿任意破壞或竊取，以免觸法。（編輯：郭諭儒）1131129