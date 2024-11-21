墾丁梅花鹿斷頭腳煮熟餵家犬 墾管處追查是否盜獵

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（中央社記者黃郁菁屏東縣21日電）屏東墾丁一帶有人以煮熟的梅花鹿頭、腳餵家犬，目擊民眾憂為盜獵。墾丁國家公園管理處表示，若為盜獵違反國家公園法，任意宰殺違反動物保護法，已交保七總隊第八大隊查處。

墾丁近年頻傳梅花鹿盜獵案，今年9月才有民眾稱在社頂一帶聽聞數次槍響，並看到鹿茸被取走的鹿屍，9月底更曾查獲遠道而來的盜獵者。1名吳姓女子日前告訴媒體，在墾丁某處看到有人以煮熟的梅花鹿頭、腳餵家犬，希望相關單位阻止獵殺歪風。

墾管處副處長陳俊山今天接受媒體訪問表示，10餘天前收到情資，已交由保七總隊第八大隊查處。由於獵捕動物恐涉及動物保護法與槍砲彈藥刀械管制條例刑事案件，檢警單位十分重視，請盜獵者勿以身試法。相關盜獵預防，墾管處與保安警察第七總隊第八大隊今年5月起，即加強聯合夜間巡查、進行布線及情蒐作業，目前持續進行中。

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陳俊山說，梅花鹿雖不屬於保育類，但在國家公園內獵捕野生動物，已違反國家公園法，經查獲可裁處新台幣3000元罰鍰；任意宰殺動物則違反「動物保護法」，最高可處200萬元以下罰金。另此案恐涉及非法持有槍械，若是可處3年以上10年以下有期徒刑，併科700萬元以下罰金。

墾管處指出，如果是完全死亡的梅花鹿，民眾取下頭顱或其他骨骼，雖然沒有違法，但仍希望大自然的東西留在原地，不要任意取用。若民眾發現可疑盜獵情資，可撥打免付費保育專線：0800-885996專線通報。或通報墾丁國家公園管理處、保七總隊第八大隊。（編輯：謝雅竹）1131121