力行產業道路落石坍方阻斷雙向交通 天氣穩定後搶修

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）幾乎逢雨就坍方、落石的仁愛鄉「投89線」力行產業道路因近日降雨，指標15.8、30公里處出現落石，尤其30公里處坍方較嚴重阻斷雙向交通，待天氣穩定，機具進場搶通。

近日雨勢不斷，每逢降雨易坍方、出現泥流的南投縣仁愛鄉「投89線」力行產業道路，指標15.8公里處昨天出現落石，清除後，小型車今天可通行，但指標30公里處今天則出現大量坍方落石阻斷狹窄道路，雙向交通中斷，南投縣政府將請廠商視天氣狀況進場搶通。

透過 Google News 追蹤中央社

仁愛鄉公所表示，發祥1號農路1.4公里處路樹傾倒，車輛無法通行，已請相關單位儘快協助處理；另外，「投89線」30公里處有大量落石，大型、小型車都無法通行，待天氣穩定，機具將進場搶通，居民進出須改道路幅更窄農路，再接省道台14甲線。

「投89線」力行產業道路過去有「全台最爛道路」稱號，南投縣政府歷年來投入逾新台幣10億元經費修繕、維護；曾有遊客駕車行經自撞山壁衝出邊坡，而請求國家賠償，當時仁愛鄉公所抗辯指出，力行產業道路主要供農業通行使用，非供外地遊客來往通行。（編輯：陳仁華）1140512