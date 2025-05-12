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高雄稻穗空包損收成 邱議瑩會勘要求農保理賠從速

2025/5/12 13:31（5/12 13:46 更新）
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高雄稻米因溫差劇烈，導致稻穗空包、倒伏等情形頻傳，民進黨立委邱議瑩（右）12日邀相關單位前往會勘。（邱議瑩辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月12日
高雄稻米因溫差劇烈，導致稻穗空包、倒伏等情形頻傳，民進黨立委邱議瑩（右）12日邀相關單位前往會勘。（邱議瑩辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月12日
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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄稻米種植以大寮、美濃為大宗，但今年氣候異常溫差劇烈，導致稻穗空包、倒伏等頻傳；民進黨立委邱議瑩今天邀集相關單位會勘，要求農保理賠必須從寬、從速。

高雄稻米種植以大寮、美濃為大宗，但農民反映，今年氣候異常，溫差劇烈，導致稻穗空包、倒伏等情形頻傳；邱議瑩今天邀集高雄市農業局、農糧署高雄辦事處等相關單位前往大寮區勘災，並聆聽農民心聲。

有農民反映表示，過去1分地可以收成1500到1600斤稻穀，但今年僅剩700到800斤，收成幾近腰斬，損失慘重。

邱議瑩說，這不僅是數字的減少，更是農民一年心血損失，要求相關單位積極處理；因為稻米正值農民採收期，她也要求相關單位農保理賠必須從寬、從速。

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邱議瑩表示，氣候變遷已是農業發展重大挑戰，政府有關單位必須正視農業第一線困境，除了要多宣傳目前政府的加強型農保政策外，也要滾動式檢討現有保險與救助機制及理賠金額。

高雄市政府農業局表示，目前稻農只要完成種稻申報，即可納入農業保險，保費由政府補助，當鄉鎮減產超過2成時，可申請每公頃新台幣2萬元理賠；同時也呼籲農民每年於受理期間主動投保，以保障自身權益。（編輯：陳仁華）1140512

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