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汽車隔熱紙透光率指引6月公告 明年起納管新車違者開罰

2025/5/12 13:36（5/12 14:00 更新）
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交通部預計6月底前公告汽車玻璃隔熱紙透光率安全指引。（示意圖／中央社檔案照片）
交通部預計6月底前公告汽車玻璃隔熱紙透光率安全指引。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者林敬殷台北12日電）交通部預計6月底前公告汽車玻璃隔熱紙透光率安全指引。交通部次長陳彥伯今天在立法院答詢表示，隔熱紙使用跟安全有關，交通部6月會有指引出來，明年開始要求新車，不符合相關規定就會處罰，也將納入法規。

立法院交通委員會上午審議公路法部分條文修正草案等案，國民黨立委洪孟楷質詢表示，各國對隔熱紙透光率有不等規範，美國20%到80%不等、日本要求70%以上、德國強制前擋玻璃不能裝，台灣現在沒有強制性，也沒有儀器檢驗，舊車也沒有規範。

陳彥伯表示，隔熱紙使用與安全有關。公路局有相關研究，各國的規定標準不一，考量國家的情形及對安全的重視程度，目前公路局還是有規範，新車或使用中的車輛，也都有相關規範。

陳彥伯說，交通部今年6月會有一個指引出來，明年開始對新車有相關要求，若不符合規定就有處罰，也會納入法規。

洪孟楷要求，不管新車或舊車，都應一體適用，若沒有罰則就沒有辦法落實。

交通部公路局長陳文瑞也向媒體表示，交通部在6月底前會公布隔熱紙透光率安全指引，目前是分步驟進行，指引出來先宣導，明年就是修正相關規定，新車強制執行。

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對於上路的時間點、透光率的規範、適用範圍（前擋、前側、後擋、後側），及罰則部分，陳文瑞指出，安全指引出後就宣導，之後還要修道安規則，這些問題在修正過程就會討論。

陳文瑞說，汽車安裝之後，驗車必須符合規定，驗車不合格就要改善，沒有改善就會持續追蹤改善，不合格就有相關罰則；除了新車之外，也會有落日條款，至於落日條款的時間，留待修法時討論。（編輯：萬淑彰）1140512

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