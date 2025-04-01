汽車隔熱紙擬6月底前公布指引 民團盼速法制化納管

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（中央社記者余曉涵台北1日電）針對車窗隔熱紙指引，公路局昨天找民間團體開會蒐集意見，要求納管的民團認為，除了指引外，今年應公布法制化期程，否則年底不排除上街陳抗。公路局則說，會將意見提供交通部作政策參考。

交通部長陳世凱日前表示，車窗隔熱紙透光率的指引將在今年5到6月公布。交通部公路局3月31日邀請台灣安全駕駛監督聯盟、行人零死亡推動聯盟、下一代人本交通促進會等路權團體，共同討論推動汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引。

根據公路局規劃，前擋風玻璃的透光率需70%以上，前側窗玻璃透光率70%以上或不低於35%；後側窗及後擋風玻璃不低於35%或不予限制；計程車則要求前擋風玻璃跟前側窗透光率要70%以上，後側窗及後擋風玻璃透光率35%以上。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜向媒體表示，昨天會議上沒有任何決定，都在意見交流，民間團體這邊對於前擋風玻璃跟側窗玻璃的規定覺得沒有問題，但後車窗的部分，各倡議團體有不一樣的意見跟考量，還在討論中。

羅宜說，雖然指引預計今年公布，但是行政指引並不具強制力，因此今年應該要公布法制化時程，否則年底時將有陳抗行動。

對此，公路局回應，凝聚各界對汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率相關推動措施、安全指引擬定內容等共識，持續召開多場會議，與相關單位及利害關係人溝通協商，預計114年6月底前完成汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引送交通部核定，並將民間團體表達意見併同提供交通部，以作為交通部後續政策決定參考。

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公路局指出，昨天邀請9個民間團體及財團法人中華民國消費者文教基金會等共10個團體，討論汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引內容，出席團體皆已踴躍表達意見。

另外，檢驗方面，未來考慮採用儀器檢驗，而非單品認證方式，公路局表示，規劃今年12月底前完成儀器設備購置及檢驗人員教育訓練，公路監理機關檢測儀器費用將由公務預算支應。（編輯：黃名璽）1140401