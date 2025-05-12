台東觀光夜市推「好市加倍券」 促環保減碳

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（中央社記者李先鳳台東縣12日電）台東市觀光夜市、池上觀光夜市及台東市第一公有市場即日起至31日，共同舉辦「傳市品牌-好市加倍券」活動，只要在市場消費並使用自備環保用品，即可以100元兌換200元加倍券。

台東縣政府財政及經濟發展處說明，「好市加倍券」行銷活動以「好市減碳-綠色消費愛地球」為核心精神，結合環保行動與經濟誘因，鼓勵民眾落實綠色消費習慣，也藉此提升傳統市場與夜市品牌形象，為攤商創造實質業績成長，進一步促進地方經濟發展。

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台東縣政府表示，在促進民眾綠色生活習慣的同時，為夜市攤商注入更多消費動能，擴大活動效益，活絡在地經濟；希望透過「好市加倍券」活動，不僅為攤商創造業績翻倍再翻倍的佳績，也展現台東「慢經濟」與永續城市的發展理念，打造民眾與觀光客都愛來、想再來的幸福生活場域。

另外，因應「台東市觀光夜市品質提升計畫工程」施工需要，台東觀光夜市自5月8日起暫時遷移至南京路市民廣場設置臨時攤販集中場，首日開張即湧入大量人潮，不僅延續夜市熱鬧氛圍，更吸引大批民眾參與「好市加倍券」行銷活動，現場氣氛熱烈、消費動能強勁，為全新場地注入活力。（編輯：李亨山）1140512