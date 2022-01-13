貿協拚商機 黃志芳：助台商用手機賺遍元宇宙

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（中央社記者梁珮綺台北13日電）貿協董事長黃志芳今天表示，將集結產業組「元宇宙產業聯盟」，盼結合擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、混合實境（MR）以及導入NFT等，進而深化商務體驗，要讓台商用一支手機就「賺遍元宇宙」。

貿協上午在台北國際會議中心舉辦年度記者會，黃志芳在會中在「虛擬會場」透過「虛擬分身」介紹今年推動業務重點，包括組元宇宙產業聯盟、成立數位科技中心、推動實體經貿交流等，會後接受媒體聯訪。

黃志芳致詞時表示，虛擬會場展現貿協的元宇宙雛形，而元宇宙未來會持續擴大，內容海闊天空、商機無所不在，以台灣經貿網為例，VR虛擬園區就展現元宇宙展館的概念。

他說，未來要會積極整合線上展覽、洽談、論壇以及影音頻道，甚至到Podcast，「最重要的是，將成立元宇宙產業聯盟」。

黃志芳表示，產業聯盟的概念就是要形成元宇宙生態系，盼結合AR、VR、MR以及導入NFT等，進而深化商務體驗，「過去台商用一卡皮箱闖遍五大洲，不久的將來，我們要讓台商改用一支手機賺遍元宇宙」。

黃志芳接受媒體採訪時表示，將全力以赴發展元宇宙，要先建構平台，協助業者全年都有活動，如2月率先推出元宇宙產業論壇，邀請國內相關業者、遊戲產業協會等出席，共同集思廣益；5月登場的台北國際電腦展也將有元宇宙為主題的展覽。

因應科技浪潮，他在會中宣布貿協將成立數位科技中心，象徵貿協在數位時代的大腦，將設有專案辦理辦公室、軟體設計部門、數據管理部門、基礎建設及雲端管控部門。

黃志芳說，盼數位科技中心替貿協建立IT核心能力，協助企業精準數據行銷、數據驅動新商模以及客製化數位行銷系統。（編輯：郭無患）1110113