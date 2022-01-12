2022台北電玩展22日如期登場 逾140款遊戲亮相

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）本土疫情延燒，大型展會備受考驗，電腦公會今天宣布，除非指揮中心有進一步措施宣布，2022台北國際電玩展（TaipeiGameShow，TGS）將如期於1月22至25日於南港展覽館舉行，將有超過140款遊戲、硬體等同步亮相。

商務區與2022APGS亞太遊戲高峰會則於1月20、21日線上搶先開跑，齊聚逾32個國家地區、超過300家業者參與，APGS邀請來自索尼互動娛樂的獨立遊戲倡議總監吉田修平與白金遊戲工作室的首席品牌官稻葉敦志、首席遊戲設計師神谷英樹等，多國專業人士擔任講師，此外還有元宇宙跨域創新應用論壇將於24日舉行。

根據台北市電腦公會委託尼爾森行銷研究顧問進行調查的「2021台灣玩家行為調查關鍵報告」指出，全台玩家中有高達62%的比例是同時使用PC端及手機玩遊戲的雙棲玩家，其次為純粹喜好手機遊戲則有33%，僅使用PC遊戲的玩家僅有5%。

電腦公會表示，這次電玩展有逾140款遊戲登場，包括在韓國上市即引發熱潮、跨平台MMORPG大作「奧丁：神叛」、集結150位知名繪師與聲優陣容的連線戰略RPG「白夜極光」。

在台上市20週年的「RO仙境傳說」系列還會特別曝光3款台灣未上市的作品，日式經典RPG「復活邪神」系列將首度在TGS登場，並宣布新消息，目前大熱門的槍械擬人即時戰鬥遊戲「少女前線」也為玩家帶來新作「少女前線：雲圖計劃」的資訊。

此外還有「崩壞3rd」、「原神」、「碧藍航線」、「影之刃：斷罪者」、「天子傳奇S」、「核芯：利希特」、「PUBG MOBILE:絕地求生M」、「時空星塵」等遊戲。

Indie House獨立遊戲專區有超過45款遊戲登場，還有來自奧地利、丹麥與香港等地的團隊參展。桌遊樂園今年共有逾20家桌遊企業及工作室攜手展出超過50款桌遊參展。（編輯：趙蔚蘭）1110112