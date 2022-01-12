蘋果元宇宙頭戴裝置 分析師：雙CPU均由台積電代工

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）市場關注蘋果（Apple）布局元宇宙進展，分析師預估，蘋果擴增實境/混合實境（AR/MR）頭戴裝置將配置雙處理器（CPU），均由台積電代工。

市場高度關注蘋果在元宇宙領域布局進展，天風國際證券分析師郭明錤11日報告指出，蘋果AR/MR頭戴裝置將配置雙處理器，分別由4奈米與5奈米先進晶圓製程生產，均由台積電晶圓代工。

郭明錤指出，蘋果的元宇宙頭戴裝置運算力，領先競爭對手產品約2至3年。他分析，目前AR/VR頭戴裝置的最大晶片供應商為高通（Qualcomm），預期高通若要推出個人電腦PC或蘋果Mac電腦運算等級的AR/VR晶片，至少須至2023年至2024年，預估從2024年至2025年開始，蘋果競爭對手的擴增實境/虛擬實境/混合實境（AR/VR/MR）產品，也將具備PC/Mac等級的運算能力。

展望蘋果AR/MR裝置出貨量，郭明錤預估，在2023年至2025年，蘋果AR/MR頭戴裝置出貨量分別是300萬台、800萬台至1000萬台、1500萬台至2000萬台。

郭明錤日前報告重申，蘋果的AR/MR頭戴裝置將延後到今年底亮相，他預估在2023年第1季出貨量可望顯現。

國外科技網站9To5Mac預估，若蘋果今年底AR/MR頭戴裝置亮相，可能在今年11月或12月啟動相關訂單預購作業，部分原因也包括供應鏈供貨吃緊變數。（編輯：楊蘭軒）1110112