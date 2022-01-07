Roblox：正在打造新版本 下架中國區App

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（中央社深圳7日綜合外電報導）美國線上遊戲平台Roblox將其在中國區的App下架，並告訴路透社，公司正打造下個版本，這是「若干重要暫時措施」之一。

Roblox去年7月與騰訊旗下公司結盟推出羅布樂思App，但12月8日卻消失在中國應用程式商店中。玩家登入時，會看到羅布樂思留言，感謝玩家使用測試版App。

Roblox去年3月在紐約證券交易所掛牌時，在招股書中特別討論羅布樂思App對Roblox在中國擴張業務的重要性。Roblox估值將近300億美元。

Roblox發言人昨天告訴路透社，公司正在打造「下一版羅布樂思」，因此這個作法有其必要，但沒有透露何時會重新上架。

Roblox平台以虛擬世界技術而為人所知，也就是現在當紅的「元宇宙」。羅布樂思平台與Roblox全球版平台不同，羅布樂思平台允許使用者創造和玩遊戲，以及加入虛擬「事件」。

有不少使用者在社群媒體上抱怨他們不知道這是測試版。根據數據分析公司Sensor Tower，羅布樂思已下載170萬次。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110107