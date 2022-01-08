騰輝-KY 12月營收6.1億創同期新高

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（中央社記者蔡芃敏台北8日電）銅箔基板廠騰輝-KY去年12月營收新台幣6.1億元，月減4.2%、年增34.2%，創歷年同期新高。展望今年表現，騰輝-KY指出，車用晶片缺貨改善、元宇宙題材發燒，將為業績注入動能。

騰輝-KY今天公告去年12月營收6.1億元，年增34.2%，月減4.2%，寫下同期新高。騰輝-KY說明，晶片短缺、耶誕長假效應以及客戶年末減少回補庫存，致去年12月營收略較11月衰退；騰輝-KY去年營收76.7億元，年增幅58.7%。

騰輝-KY指出，持續專注鋁基板發展，布局車用市場，提高汽車LED車燈照明滲透率，並拓展非照明新能源領域應用。

展望後市，騰輝-KY說，車用晶片缺貨狀況緩解，散熱材料仍是營運主要動能，散熱基板已通過德國、美國等地汽車零組件供應商認證，將推升散熱材料業績。

騰輝-KY表示，高階筆電應用訂單逐步成長，半導體應用取得認證後已邁向量產，加上元宇宙議題發燒，勢必帶動網路通訊相關設備需求，將為業績注入新能量。（編輯：郭無患）1110108