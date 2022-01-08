更多編輯台推薦新聞：
Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看

全球失智人口2050年將暴增近3倍 逾1.5億人
國際

全球失智人口2050年將暴增近3倍 逾1.5億人

力抗歧視打破種族藩籬 奧斯卡首位非裔影帝薛尼鮑迪94歲辭世
娛樂

力抗歧視打破種族藩籬 奧斯卡首位非裔影帝薛尼鮑迪94歲辭世

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
元宇宙
新聞專題
元宇宙2/98

騰輝-KY 12月營收6.1億創同期新高

2022/1/8 13:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）銅箔基板廠騰輝-KY去年12月營收新台幣6.1億元，月減4.2%、年增34.2%，創歷年同期新高。展望今年表現，騰輝-KY指出，車用晶片缺貨改善、元宇宙題材發燒，將為業績注入動能。

騰輝-KY今天公告去年12月營收6.1億元，年增34.2%，月減4.2%，寫下同期新高。騰輝-KY說明，晶片短缺、耶誕長假效應以及客戶年末減少回補庫存，致去年12月營收略較11月衰退；騰輝-KY去年營收76.7億元，年增幅58.7%。

騰輝-KY指出，持續專注鋁基板發展，布局車用市場，提高汽車LED車燈照明滲透率，並拓展非照明新能源領域應用。

展望後市，騰輝-KY說，車用晶片缺貨狀況緩解，散熱材料仍是營運主要動能，散熱基板已通過德國、美國等地汽車零組件供應商認證，將推升散熱材料業績。

騰輝-KY表示，高階筆電應用訂單逐步成長，半導體應用取得認證後已邁向量產，加上元宇宙議題發燒，勢必帶動網路通訊相關設備需求，將為業績注入新能量。（編輯：郭無患）1110108

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀