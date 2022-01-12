長庚大學與4家廠商產學合作 培育記憶體人才

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（中央社記者張建中台北12日電）長庚大學工學院今天與旺宏、南亞科、晶豪科及鈺創4家記憶體廠簽訂產學合作契約，成立記憶體專業學程的碩士班，為台灣記憶體產業培育人才。

今天的簽約儀式由長庚大學校長湯明哲、旺宏總經理盧志遠、南亞科執行副總經理蘇林慶、晶豪科總經理張明鑒及鈺創總經理鄧茂松代表簽署。

湯明哲表示，長庚大學工學院系所很齊全，是一項優勢。記憶體專業學程的特點是整合性課程，不是單一電子課程，第二年去企業做事，公司會給研究題目，就是碩士論文，是幫企業解決設計等方面的問題。

長庚大學記憶體專業學程規劃提供40多名高額獎學金，每位碩士生可獲得約新台幣80萬元獎學金（含學習津貼）外，還可獲得畢業後的就業機會。湯明哲並透露，長庚大學將加碼4年提供500萬元獎學金的博士計畫。

湯明哲說，台灣晶圓代工業蓬勃發展，吸引各行各業進入，其他產業則面臨人才不足的問題，提高附加價值是解決之道。長庚大學記憶體專業學程便是與記憶體業界一起培養人才，提高附加價值。

盧志遠表示，半導體是三足鼎立局面，有邏輯、記憶體及感測器，其中，記憶體是最大、最重要的部分，而人才與技術相當重要，有了人才及技術，產業就會成功。

鄧茂松說，人工智慧、元宇宙等新應用對記憶體需求強勁，給台灣更多機會，也對人才需求有挑戰，鼓勵年輕優秀新血加入，成為復興記憶體產業的骨幹。（編輯：郭無患）1110112