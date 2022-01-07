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LINE台灣開發者大會1/19線上見 打造元宇宙舞台

2022/1/7 18:49（1/7 22:20 更新）
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（中央社記者吳家豪台北7日電）通訊軟體LINE今天宣布將於1月19日至20日舉辦第6屆台灣開發者大會LINE TAIWAN TECHPULSE 2022，首次以線上形式舉辦，超過30位講者將化身虛擬人像，躍上LINE MUSIC LIVE打造的元宇宙舞台。

根據LINE提供的新聞資料，台灣開發者大會首日議程為LINE技術分享日，由LINE台灣、LINE Bank與LINE TAXI講者依序登場，分享2021年度發展重點，並揭露未來技術發展的策略與目標；其他服務團隊也將介紹最新開發經驗，包含LINE資料工程團隊如何運用人工智慧技術作為行銷問題的解決方案。

大會第2日定調為LINE平台推廣日，將公布LINE在人工智慧領域開發的大型語言模型HyperCLOVA最新產品，並邀請LINE技術認證專家與LINE PROTOSTAR新星計畫的傑出新創團隊分享各種實作經驗。

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因應去年起在全球掀起的NFT（非同質化代幣）風潮，LINE也與台灣知名貼圖創作者亞拉合作，將首度在台發行NFT；觀眾完成指定任務，就有機會得到由LINE台灣工程團隊推出本次活動專屬、全球限定版本的NFT「黑貓蟲」貼圖。

此外，TECHPULSE 2022將首次於去年推出的LINE MUSIC LIVE平台進行全議程直播，並邀請創作歌手9m88登上開發者大會舞台，讓觀眾體驗線上演唱會的視覺效果。（編輯：張均懋）1110107

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