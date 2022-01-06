BMW iX Flow變色概念車 台廠元太科技電子紙助攻[影]

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（中央社記者潘智義台北6日電）電子紙廠元太科技今天宣布，攜手與頂級汽車品牌BMW於2022年美國消費性電子展（CES），推出採用E Ink電子紙技術，可變色的概念車款BMW iX Flow。

元太科技透過新聞稿指出，此款概念車以E Ink電子紙包覆車體外觀，展現前所未有的表面轉型理念。創新與堅固的電子紙結合BMW的智慧設計演算法，可讓BMW iX Flow外觀車色以動態流動方式，從黑色轉變至白色。

元太強調，iX Flow採用E Ink Prism可變色電子紙，此電子紙薄膜技術原是專為建築與設計領域所開發。

E Ink元太科技董事長李政昊表示，元太科技與BMW此次合作的概念車款，以令人驚艷的形式，展示未來顯示表面將可隨心轉換，呈現個人化風格以及客製化資訊等特性。

CES會場展出實體概念車影片掀起網路討論，許多網友對車身變色感到好奇。

李政昊指出，由於E Ink電子紙具有超低耗電、耐用和軟性可撓的特性，期盼能將電子紙技術應用於各式不同的表現，將原本靜態的表面轉換至令人驚艷且永續節能的動態表面。

BMW iX Flow專案負責人（Stella Clarke）表示，E Ink可變色電子紙於技術層面展現令人嘆為觀止。此項技術與大弧度的車體表面貼合成型，體現超乎預期與不可思議。

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克拉克解釋，透過改變車體外觀顏色的功能除可展現個人化特色外，也有助於提升車輛的效率。以物理性質探討，外觀車色為白色時，可在炎熱氣候反射陽光，外觀車色為黑色時，在寒冷氣候可吸收陽光，透過此特性可減少車輛消耗車內的升溫與降溫所需電力。

BMW iX Flow外觀車色的改變過程以高效模式運用能源，因E Ink電子紙為超低耗的技術，具雙穩態特性，意即僅在更換顯示色彩時才耗電，畫面持續顯示時則零耗電。此技術獨特性使得概念車款僅用些微電力改變外觀車色的同時，符合純電動車款的永續發展使命。（編輯：張均懋）1110106