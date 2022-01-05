CES實體展疫情中登場 大廠缺席規模縮水

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（中央社拉斯維加斯5日綜合外電報導）儘管美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例激增，作為全球最大展覽會之一的美國消費電子展（CES）今天仍將在拉斯維加斯登場，迎接數以千計的訪客。

在亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）等知名企業紛紛以疫情為由取消出席後，是否恢復實體展覽引發疑慮。但主辦單位說它們有要求施打疫苗和佩戴口罩，堅持迎接全球記者、企業家和科技愛好者。

負責這項展覽的美國消費科技協會（Consumer Technology Association）副會長凱尼格（Steve Koenig）表示：「雖然有幾個參展者大肆宣傳取消出席，2022拉斯維加斯消費電子展仍有超過2200個參展商，所有人都指望靠我們來往前邁進。」

「這是為什麼？因為這些企業在找投資人、夥伴，他們希望做生意。」

若干衛生專家警告，不是每個人都會遵守口罩規定，同時指出，每天篩檢會是遏制病毒擴散的有用方法。

今年展覽將提前一天於7日結束，且規模大幅縮減，從2020年上一次辦實體展的大約4500個參展商，驟減至不到一半。

目前已有人員佩戴證件、拖著行李箱陸續進場，一些人心中仍惴惴不安。參展者戈希爾（Bhavya Gohil）說，他雖然打過疫苗，且主辦單位制定了預防措施，但現在COVID-19病例激增，他們「當然還是會擔心後果」。

這次消費電子展使用歐洲科技盛會「網路高峰會」（Web Summit）研發的軟體，結合實體和線上形式。雖然現場人數比以往少，但參展企業仍將端出獨特裝置，以及處理人類最深層憂慮的科技。

今年展覽一大重點是愈來愈電子化、自動化的交通。去年太空旅遊與衛星網路發展引起人們濃烈興趣後，太空相關科技也將強勢登台。當然，人人心中都有元宇宙（metaverse），不過現階段它的定義尚未定型。

但目前科技業仍把重點擺在更即時的挑戰，包括拖慢新產品推出時程的全球晶片短缺和供貨延誤問題。

毫無意外，決定親自到場的人心中第一要務，就是合約和生意。

參展者卡莫尼斯（Vanessa Camones）表示：「我確實認為人們還是會想做生意，這是一個能談成大量生意的展覽。很多人不想失去那種機會。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110105