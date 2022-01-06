元宇宙發威 宏達電12月營收月增逾2成

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（中央社記者江明晏台北6日電）元宇宙發威，宏達電受惠Vive Flow出貨帶動，12月營收月增24.4%；宏達電並在今年CES展發表以5G專網和邊緣計算的無線VR體驗，與VIVE Flow的醫療健康類新內容等。

受惠Vive Flow（沉浸式VR眼鏡）出貨帶動，宏達電自結12月合併營收新台幣5.76億元，雖然年減6.35%，但月增24.4%，連續2個月走高，累計去年合併營收52.53億元，年減9.52%。

宏達電推出全新產品VIVE Flow，宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，VIVE Flow短小輕薄，降低VR（虛擬實境）產品障礙，銷售目標將超越過去VIVE系列產品。另外，黃昭穎也透露，宏達電今年將會有新手機推出。

此外，宏達電也宣布，於2022美國消費電子展發表全新產品和內容，包括以5G專網和邊緣計算的無線VR體驗、VIVE Focus 3首個inside-out追蹤器（VIVE腕帶式追蹤器）與VIVE Flow的醫療健康類新內容等。

宏達電並宣布VIVE Pro 2奪美國CES 2022創新獎（CES 2022 INNOVATION AWARD），評審認為，VIVE Pro 2憑藉5K高解析顯示螢幕和120度超廣角視野，呈現出具水晶般清晰細節和超流暢的影像表現。

宏達電董事長王雪紅表示，宏達電秉持開放與包容的理念，致力提供無縫式體驗，希望透過更便捷的VR沉浸式體驗，刷新人們探索世界、學習和休閒的體驗，進而持續拓展XR技術的遠景。

宏達電積極拓展虛擬實境業務，繼與高雄市政府於高軟園區共同打造亞灣首座5G XR O-RAN實驗場後，近日雙方聯手舉辦開發者大會暨創新交流會，從5G應用角度出發，分享HTC整合VR串流技術、5G專網應用服務與虛擬智慧城市展場應用，吸引30多家創新業者齊聚交流探索全新內容創作方式及應用開發。（編輯：張均懋）1110106