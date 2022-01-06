蘋果攻元宇宙？分析師：AR/MR頭戴裝置年底亮相

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）蘋果（Apple）布局元宇宙應用備受市場關注，分析師預期，蘋果擴增實境/混合實境（AR/MR）頭戴裝置可能遞延到今年底亮相，2023年第1季出貨將可明顯放量。

市場高度關注蘋果在元宇宙領域布局進展，天風國際證券分析師郭明錤5日發出報告重申，蘋果的AR/MR頭戴裝置將延後到今年底亮相，他預估明顯出貨量可在2023年第1季出現。

郭明錤去年10月中旬指出，由於蘋果希望在硬體、軟體、服務三方面構成堅固的生態系，對AR/MR頭戴裝置設計要求嚴格，因此推出時程將遞延。

國外科技網站9To5Mac預估，若蘋果今年底AR/MR頭戴裝置亮相，可能在今年11月或12月啟動相關訂單預購作業，部分原因也包括供應鏈供貨吃緊變數。

郭明錤在報告中也預測，蘋果的AR/MR裝置將採用兩個3P Pancake透鏡，直接影響使用者體驗與頭戴裝置外觀設計，是AR/VR裝置最關鍵的光學零組件。

國外科技網站MacRumors和9To5Mac則引述displaysupplychain.com的報告預測，蘋果的擴增實境/虛擬實境（AR/VR）裝置，在顯示器上將有革新設計，包含2組Micro LED顯示器及1組主動式有機發光二極體（AMOLED）面板。

亞系外資法人報告推測，蘋果規劃兩款AR/MR頭戴式設備，一款是高階商用型AR/MR通用頭戴裝置，另一款則是主打日常功能的輕薄型AR眼鏡。

報告研判，蘋果在高階商用型AR/MR通用頭戴裝置部分，採用分體式設計，可透過藍牙連接iPhone，採用蘋果自行研發、5奈米先進晶圓製程的晶片，外殼使用高強度輕量化鎂合金材質，配備10個攝影鏡頭，8K解析度螢幕，內建雷射感測元件。（編輯：康世人）1110106