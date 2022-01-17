搶搭元宇宙列車 首檔元宇宙ETF 24日掛牌

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）臉書改名Meta掀起全球元宇宙風潮，2022年進入元宇宙（Metaverse）超級年，投信業者搶搭Meta列車，首檔元宇宙ETF將於24日掛牌，已吸引逾新台幣50億元資金，每單位發行價格為15元。

富邦投信搶在年前啟動Meta列車，推出富邦元宇宙ETF（指數股票型基金），今天舉行上市記者會，富邦元宇宙ETF經理人王辰方表示，Meta、蘋果、微軟和Google等大型科技公司都將推出新的硬體與軟體產品，預期2022年將是元宇宙超級年，元宇宙風行起來，或許現在擁有手機的每個人就會在未來幾年購買增強實境（AR）或虛擬實境（VR）眼鏡或頭罩。

高盛證券預估，未來幾年將有高達1.35兆美元投資在開發元宇宙科技，大型科技平台莫不期望增強實境帶來下一波運算平台改變，在合理的消費模式轉變下，將會產生新的產業龍頭。

富邦量化及指數投資部主管呂其倫表示，元宇宙從字面上來看是由Meta和Universe兩個單字所組成，大致可以解釋為超越現在這個世界，並另外一個與現實平行的世界。簡單來說元宇宙可以用4個單字代表，分別為Mobility（無界移動）、Experience（跨境體驗）、Transaction（交易流通）、Avatar（數位化身），有別於現在透過2D或3D的形式瀏覽網站及手機應用程式。

呂其倫表示，元宇宙世界提供如同真實世界般的沉浸式體驗，在開放且去中心化的平台上將現行網路上的行為實體化，使用者以客製化虛擬分身的形式與其他虛擬分身互動、交流，並創造內容。

王辰方表示，富邦元宇宙ETF追蹤的「Solactive元宇宙指數」，雖然乍看前10大成分股不脫輝達、Meta（臉書）、蘋果和Google等大型科技公司，但其他成分股也同時聚焦在AR、VR、虛擬平台、內容、體驗等，舉例來說，被市場視為「元宇宙第一股」的Roblox也在前10大成分股之列。

Roblox於2021年3月掛牌，從2004年Roblox就已投入元宇宙平台開發和應用，不僅打造元宇宙的虛擬空間，讓開發者開發及編寫遊戲，近年更將概念伸至教育、工作、購物甚至事業經營，提供虛擬演唱會及品牌體驗，如體育用品品牌Nike，不久前便在Roblox設立虛擬的「Nikeland」樂園，並製作虛擬服裝紀念品。（編輯：張均懋）1110117