日經：夏普龜山第2工廠將出售給鴻海

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（中央社記者戴雅真東京12日專電）日本經濟新聞報導，日本夏普（Sharp）負責生產液晶面板、位於三重縣龜山市的龜山工廠，將把其中的第2工廠出售給台灣的鴻海。

夏普龜山工廠生產的電視曾被稱為「世界的龜山」，聲名遠播。然而，隨著中國企業大量生產，導致液晶面板價格下跌、獲利惡化，夏普透過出售廠房裝備來縮小液晶面板業務，進行重整。

目前夏普龜山工廠主要生產用於智慧型手機、平板電腦與筆記型電腦的中小尺寸液晶面板。工廠由2棟生產大樓構成，這次出售給鴻海的是其中的第2工廠。

第2工廠的設備運轉率低於第1工廠，並在去年6月將產能下調至原本的約8成。夏普透過出售運轉率較低的生產大樓，希望改善液晶面板業務虧損，邁向盈餘化。

由於液晶面板業務低落，夏普在截至2024年3月的2年內累計了4100億日圓（約新台幣850億元）虧損。為了重振經營，夏普決定縮小液晶面板業務，已在去年8月全面停止大阪堺工廠的大型液晶面板生產。

堺工廠是日本國內僅存的電視液晶面板生產據點，然而日本的電視面板生產不敵中國與韓國等海外企業的價格競爭。隨著堺工廠停產，日本境內的電視面板生產也全數告終。

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不過，在去年10月至12月期間，夏普的液晶面板業務仍有48億日圓虧損，顯示即使在堺工廠停產後依舊業務不振。

對於液晶面板業務能在何時實現盈餘，夏普社長兼執行長沖津雅浩在今年2月的財報記者會上表示，「目前尚無法明確斷定」。（編輯：陳承功）1140512