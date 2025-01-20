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前夏普會長戴正吳告鴻海、郭台銘未兌現獎勵 鴻海：依法辦理

2025/1/20 12:33（1/20 13:12 更新）
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前夏普會長戴正吳。（中央社檔案照片）
前夏普會長戴正吳。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）媒體報導，前夏普會長戴正吳對鴻海及創辦人郭台銘提告。鴻海今天中午發布重大訊息表示，關於本案，鴻海基於合法合規精神，一切依法辦理。

鏡週刊今天報導，郭台銘當年為激勵派赴日本整頓夏普的戴正吳，曾簽下一份獎勵合約，至今仍未兌現，2024年底戴正吳提告；由於勞資糾紛需進入強制調解，加上牽涉三方，法官諭知進入4個月調解期。

先前在鴻海集團服務、被員工暱稱為「戴桑」的戴正吳，是土生土長的宜蘭子弟，戴正吳曾在大同公司服務，有機會赴日深造2年，打下流利日文的深厚基礎。

戴正吳在1986年加入鴻海，隨著郭台銘開疆闢土，在主導鴻海旗下消費電子事業群時期，戴正吳拿下索尼（Sony）遊戲機訂單，建立戰功。2004年，戴正吳獲郭台銘拔擢，擔任鴻海集團副總裁，被譽為是鴻海集團的「德川家康」。

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鴻海集團2016年3月透過轉投資入主日本夏普（Sharp），5月夏普董事會通過戴正吳擔任夏普社長，成為夏普百年來首位台灣人社長。

經過一年多的努力，戴正吳帶領夏普轉虧為盈，並在2017年12月重返日本股市由大型企業股票組成的東證一部；2020年5月，戴正吳交棒夏普社長、轉任夏普會長及執行長。2022年2月，戴正吳交棒夏普執行長一職，由常務執行董事吳柏勳升任執行長。（編輯：張良知）1140120

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