富士康傳停派中國工人赴印度 蘋果生產策略恐受影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里11日綜合外電報導）知情人士透露，蘋果（Apple）供應商富士康（鴻海）已停派中國工人赴印度工廠、改派台灣人員，對印度的關鍵製造設備運送也延宕，種種變動可能對蘋果生產策略造成重大影響。

美國科技媒體Rest of World報導，設備運送延宕意味富士康在印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）和卡納塔卡邦（Karnataka）的iPhone組裝廠，可能拖慢蘋果減少依賴中國生產iPhone的努力。

有消息人士告訴Rest of World，「目前這些設備和人力不被允許前往（印度）」。消息人士還說「印度不具備生產這些設備的技術」。

蘋果2019年起開始轉往印度生產iPhone高階機款，部分原因與中國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間實施清零政策，導致其生產業務受擾有關。富士康同一年開始在坦米爾那都邦生產iPhone，起初主要生產iPhone舊機款。

印度在蘋果供應鏈扮演的角色日益重要，但蘋果產品製造過程中仍大幅依賴中國工人、台灣專業人員以及中國製機器。

消息人士還透露，原先計劃前往印度的中國工人被告知須取消行程，即使他們已取得簽證和買好機票。已經在印度的中國工人據說被要求返回中國。這個突如其來的變動導致富士康一時難尋替代人力，因此開始以台灣人力補上這個缺口。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘋果產品生產受擾，讓長期以來有著邊境爭端和經濟對抗關係的中印兩國，地緣政治緊張進一步升溫。部分消息人士指控說，中國政府就是停派工人和設備前往印度的幕後藏鏡人。

為因應在印度碰到的阻礙，富士康正在提高中國工廠的生產，以確保印度工廠有足夠數量的iPhone手機進行最後組裝。（譯者：洪啓原/核稿：蔡佳敏）1140112