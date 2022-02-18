夏普決議將SDP完全子公司化 增強顯示器事業競爭力

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（中央社記者張建中新竹18日電）鴻海集團轉投資夏普（Sharp）董事會今天決議，要將現在保有20%股份的大型液晶面板生產公司的SDP（土界工廠）完全子公司化，以利將來策略規劃。

夏普今天召開董事會，確認要將SDP完全子公司化的方針。預計在和現在的股東協議，並達成最終共識後，進行法定手續，完成這交易。

夏普會長戴正吳表示，電視成本結構中面板占了很大的比例，尤其尺寸愈大所占比例愈高，所需專業技術也較高深。

他說，大尺寸電視在市場需求趨勢持續增溫，因此面板在全球的需求量每年增加，導致每年有須新增一座十代線以上的需求。

戴正吳表示，處在數位經濟蓬勃發展的時代，居家辦公潮，遠距家電的普及，教育、車載、元宇宙、智能辦公室等需求也持續增加，面板被廣泛使用，這些正是夏普擁有的8k＋5G等強項。

戴正吳說，對於面板工廠來說，電視品牌公司只不過是一個銷售面板的出口，電視只是銷售面板的「載具」。因此，沒有自己面板工廠的電視品牌公司很難盈利，也難以繼續長久經營事業。

戴正吳分析現今國際貿易局勢，他表示已經約略可分為中國及歐美日兩大陣營，將來有一天，中國液晶廠商如果停止供應外國品牌，轉為優先供給自己的品牌使用，或向海外公司提高到不合理的報價，這些非中國品牌的電視公司是無法生存的。

他說，日本的電腦廠商及手機廠商已經失去競爭力，大多由中國廠商取代，就是因為日本廠商失去供應鏈及資源的優勢。所幸夏普仍能夠在日本市場中為日本人爭一口氣。

戴正吳表示，依現今局勢來看，中國大陸已經更改政策，對液晶面板業的補貼已經減緩，面板價格漸趨穩定，各液晶廠商回歸公平競爭的局面。以夏普在液晶面板所擁有的世界領先技術優勢下，可期待液晶事業回歸榮耀。

戴正吳說，SDP在（土界）工廠投資了4300億日圓以上，關連工廠的投資也耗資5000億至6000億日圓，投資總額超過1兆日圓。因為這個投資，夏普陷入經營危機，但從2009年開始稼動至今已經超過12年了，其折舊及技術已成熟，大幅改善經營體質。

另外，SDP有很多技術人員是從夏普借調過去，加上許多設備、土地、關連工廠都是向夏普租借，兩家公司長期以來是不可分割的事業共同體。

另一方面，SDP雖然在廣州擁有10.5代線高效率及高成本競爭力工廠的部分股權，但是目前夏普並沒有面板採購量和價格的優勢。

戴正吳表示，目前夏普在電視及顯示器市場已推出採用SDP面板的42吋、60吋、70吋商品，若能併購SDP就能取得廣州工廠55吋、65吋、75吋面板的優先供應權；也就是說，夏普可以擁有完整系列的產品，就有條件重回全球市場競爭的行列。

戴正吳說，目前SDP也投資筆記型電腦用的14吋液晶面板的開發及生產，將來可以提供具有競爭力的筆記型電腦用面板，夏普龜山工廠稼動超滿的部分也可以由SDP來分攤紓解。

戴正吳表示，以夏普的銷售力和技術力，加上SDP的生產能力，夏普的顯示器事業發展今後不容小覷。在2021年初，夏普本來想把所有SDP的股份賣給WPL，後來他覺得不妥，而中止這樣的想法，最後僅賣出少部分股份。

戴正吳表示，考量大型面板的市場動向和夏普的顯示器事業戰略，及考慮決策的時機，決心要將WPL的股份全部買回，將SDP復歸為夏普100%持股子公司，這有利將來的策略規劃，並是他主張買回SDP的主要理由之一。（編輯：張均懋）1110218