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黃仁勳搭機離台結束3天旋風行程 與供應鏈齊聚宣示AI新時代

2025/1/19 09:36（1/19 10:01 更新）
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前排中）18日中午在台北知名台菜餐廳宴請供應鏈高層，包含台積電董事長魏哲家（2排右4）、鴻海董事長劉揚偉（2排右5）、廣達董事長林百里（2排右3）等都到場，眾人在餐廳門口合影。中央社記者謝佳璋攝 114年1月18日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前排中）18日中午在台北知名台菜餐廳宴請供應鏈高層，包含台積電董事長魏哲家（2排右4）、鴻海董事長劉揚偉（2排右5）、廣達董事長林百里（2排右3）等都到場，眾人在餐廳門口合影。中央社記者謝佳璋攝 114年1月18日
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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳一行人，今天清晨前往松山機場搭機離台，結束16日以來風塵僕僕行程，他在機場接受媒體採訪表示，5月台北國際電腦展（COMPUTEX）會再來台灣，還笑著用台語說，「我該走了」，並以英語表示I am going home。

黃仁勳以台語回應，這次行程比較沒有時間逛夜市，但是不會覺得可惜，他隨即向在場等候媒體微笑道別，就進入松山機場貴賓室。

根據飛行軟體即時訊息，黃仁勳專機約上午7時39分從松山機場起飛，在9時15分左右抵達香港國際機場。

黃仁勳這次訪台行程相當緊湊，於16日中午抵達台中清泉崗機場後，直接前往長期合作夥伴矽品潭子新廠參加揭牌活動，這也是他第一次造訪台中。

當日晚間，黃仁勳一行人前往台中逢甲夜市參觀，不過太多民眾聚集，才剛下車就被包圍，仍不忘沿路幫粉絲簽名與合照，但人群實在過多推擠，黃仁勳只到訪約半小時就提前結束行程。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）16日前往台中市潭子區參與矽品精密工業股份有限公司新廠揭牌，與矽品精密董事長蔡祺文（右）一同向大家揮手致意。中央社記者趙麗妍攝 114年1月16日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）16日前往台中市潭子區參與矽品精密工業股份有限公司新廠揭牌，與矽品精密董事長蔡祺文（右）一同向大家揮手致意。中央社記者趙麗妍攝 114年1月16日
輝達執行長黃仁勳（前中）16日晚間到訪台中逢甲商圈夜市，不料因太多民眾慕名到場，他才剛下車就被團團包圍，最終只待約半小時就提前結束行程。中央社記者蘇木春攝 114年1月16日
輝達執行長黃仁勳（前中）16日晚間到訪台中逢甲商圈夜市，不料因太多民眾慕名到場，他才剛下車就被團團包圍，最終只待約半小時就提前結束行程。中央社記者蘇木春攝 114年1月16日

當晚黃仁勳前往台北，入住台北東方文華飯店，17日上午前往髮廊找「御用造型師」打理門面，當日上午與輝達女性員工開會，緊接著與台積電董事長魏哲家餐敘，傍晚出席代工廠緯創尾牙及輝達台灣分公司尾牙。

18日中午，黃仁勳在台北知名台菜餐廳宴請供應鏈廠商高層，現場科技大老雲集，台積電董事長魏哲家、鴻海集團董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢等相繼現身，會場至少有35位的企業高層與會，席間黃仁勳與大家齊喊Team Taiwan口號，氣氛非常high，黃仁勳也與出席供應鏈夥伴一同合影留念，難得留下全球身價最高企業家的合影照片。

昨天中午在與台廠供應鏈聚餐後，黃仁勳當晚前往台積電創辦人張忠謀大直家中拜訪，由張淑芬親自下廚共進晚餐。會前他說，會向張忠謀祝福新年快樂，並按傳統慣例一起享用威士忌。

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在拜訪張忠謀後，黃仁勳出乎意料地驅車前往通化夜市，光顧最鍾愛的水果攤，並給老闆娘（Fruit Lady）一個紅包，黃仁勳深夜現身通化夜市，立刻引起現場民眾陣陣騷動，黃仁勳也與部分民眾合影或簽名。

黃仁勳在台行程滿檔，與台灣重要供應鏈夥伴齊聚，宣示台灣站在AI產業中央的關鍵地位，黃仁勳認為，台灣有良好供應鏈能力、人才濟濟，輝達Blackwell平台能夠快速量產，台灣供應鏈夥伴居功厥偉。（編輯：林淑媛）1140119

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前中）搭乘專機來台，期間行程緊湊，他17日晚間先前往代工廠緯創尾牙晚會站台，再趕赴輝達台灣分公司尾牙。中央社記者王飛華攝　114年1月17日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前中）搭乘專機來台，期間行程緊湊，他17日晚間先前往代工廠緯創尾牙晚會站台，再趕赴輝達台灣分公司尾牙。中央社記者王飛華攝　114年1月17日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）17日晚間在台北南港展覽館連趕兩場尾牙活動，先到代工廠緯創尾牙擔任開場嘉賓，接著出席輝達台灣分公司尾牙，會前接受媒體訪問。中央社記者王飛華攝　114年1月17日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）17日晚間在台北南港展覽館連趕兩場尾牙活動，先到代工廠緯創尾牙擔任開場嘉賓，接著出席輝達台灣分公司尾牙，會前接受媒體訪問。中央社記者王飛華攝　114年1月17日
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黃仁勳與張忠謀共進晚餐 張淑芬親自下廚
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