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黃仁勳現身通化夜市 光顧水果攤送老闆娘紅包

2025/1/18 23:02
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（中央社記者江明晏台北18日電）輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳今天晚間現身通化夜市，光顧最鍾愛的水果攤並給老闆娘（Fruit Lady）一個紅包，道賀「新年快樂」；手提好幾袋水果的黃仁勳，還將一袋送給現場小孩，向現場民眾說「這裡的水果是最棒的」。

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳16日抵台，展開一連串行程，他今天透露，晚上會去拜訪台積電創辦人張忠謀，而在晚間10時左右，黃仁勳現身通化夜市，引起民眾圍觀、爭相拍照。

黃仁勳看見在場媒體時故作神秘笑問：「誰告訴你們，我今天要來夜市？」

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隨後，黃仁勳來到最鍾愛的水果攤，向他口中的Fruit Lady買水果。現場可看到，在等候老闆切水果時，黃仁勳一邊品嚐切好的水果，一邊幫民眾簽名。

黃仁勳總共買了好幾袋各式水果，包了一個紅包給水果攤老闆娘，祝賀她「新年快樂」，並對現場民眾表示，「這是最棒的，每個人都來跟她買水果」。之後，黃仁勳一行步出夜市，臨上車前向民眾說：「大家新年快樂！」（編輯：張若瑤、林克倫）1140118

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