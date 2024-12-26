夏普售大阪堺工廠總部 積水化學規劃新太陽能電池廠

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）鴻海轉投資日本夏普（Sharp）積極轉型輕資產體質，今天上午公告將大阪堺市的總部工廠大樓，出售給積水化學工業株式會社。日本媒體報導，積水化學將在堺市布局可撓式太陽能電池產線，預計2030年前投產，目標年產能相當於一座核電廠發電量。

夏普積極轉型原本堺市大尺寸面板產線，20日宣布堺市舊電視液晶面板工廠的部分土地和設施出售給軟銀集團（SoftBank），出售金額1000億日圓（約新台幣207.7億元）。日媒報導，軟銀計劃在當地建立人工智慧AI資料中心。

12月上旬夏普也與日本通信業者KDDI簽署合作協議，KDDI接管堺工廠原址部分土地、建築物、供電設備等，建設AI資料中心，預計2025會計年度內正式營運。

夏普今天上午進一步公告，將堺市總部工廠大樓出售給積水化學，出售價格250億日圓（約新台幣52億元）。夏普指出，藉由此次出售規劃，努力改善財務狀況，並推動以品牌業務為核心的事業結構轉型。

日經新聞今天報導，積水化學規劃在堺市建設新工廠，投資規模估計3100億日圓（約新台幣644億元），量產次世代可撓式「鈣鈦礦型太陽能電池」，目標2030年前投產，年產能的發電量，約等同於一座核電廠的發電容量，日本政府將補助計畫50%經費。

夏普在6月底改選新的經營團隊組織，其中鴻海董事長劉揚偉兼任夏普會長一職，夏普當時說明，新經營團隊加強公司資產管理，繼續推動落實中期營運方針，包括實現輕資產化、創造品牌業務和新產業的良性循環。（編輯：張均懋）1131226