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鴻海：規劃布局護理機器人 盼用科技解決重複性作業

2024/12/5 22:19
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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海B事業群暨數位健康總經理姜志雄今天表示，鴻海規劃布局護理機器人，協助護理師解決重複性的作業。

2024台灣醫療科技展今天開幕，台灣數位健康大聯盟（HiMEDt）今天下午舉辦生命科學之主權式AI（Life Science of Autonomous AI）研討會，鴻海是HiMEDt共同發起單位之一，身為台灣數位健康大聯盟共同發起人的姜志雄，接受媒體短暫採訪。

在醫療照護機器人規劃，姜志雄透露，鴻海規劃布局護理機器人，他指出，數位健康和機器人是鴻海董事長劉揚偉的重要布局，協助護理師解決重複性的作業，相關細節日後有機會再進一步透露。

姜志雄表示，台灣護理師專業人才短缺，護理人員負擔沉重，鴻海規劃以患者為中心、以醫院為主軸、科技為橋梁的作法，讓鴻海扮演居中的角色，發揮真正價值運用科技協助醫護人員，解決作業的困難，進而達到事半功倍的效果。（編輯：楊凱翔）1131205

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