鴻海拚數位健康軟硬整合 導入數位孿生強化AI診斷

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）2024台灣醫療科技展今天開幕，台灣數位健康大聯盟（HiMEDt）宣布7家新成員加入，作為HiMEDt共同發起單位之一的鴻海今天表示，數位健康軟硬整合產品通過衛生福利部食藥署（TFDA）認證，已導入數位孿生技術強化人工智慧輔助診斷。

鴻海與工業技術研究院共同發起的台灣數位健康大聯盟（HiMEDt），今天在台灣醫療科技展首日舉辦生命科學之主權式AI（Life Science of Autonomous AI）研討會。

在此次研討會上，HiMEDt數位健康大聯盟宣布7家新成員加入，包括奇美醫院、台北醫學大學附設醫院、羅氏大藥廠、耕莘醫院、昇捷建設、諾貝爾眼科以及大同世界科技。

鴻海集團B事業群暨數位健康總經理、台灣數位健康大聯盟共同發起人姜志雄指出，生命科學領域的主權式AI，結合台灣的醫療科學與數據科學，是台灣的強項，鴻海在醫療產業的定位是生態整合者（ecosystem integrator），數位健康的發展需要一步一腳印，是一項關乎國家永續發展的工程。

在研討會期間，鴻海展示多項與聯盟夥伴跨界合作的成果，與會各界代表也分享智慧醫療與數位健康的實踐經驗。

鴻海說明，旗下CoDoctor系列產品包括多功能檢測儀專業版、CoDoctor Home多功能檢測儀居家版，以及CoDoctor Eye手持式智慧影像擷取儀與影像管理平台，今年陸續取得衛生福利部食藥署（TFDA）醫療器材上市許可。

此外，鴻海持續深耕數位健康，與台灣數位健康大聯盟的指標醫院夥伴合作CoDoctor AI輔助診斷模型，建立六大醫學圖像及影像類巨量醫學模型（Large Medicine Model），與數位孿生（Digital Twins）應用，布局眼底影像判讀、單導心電判讀、胸腔肺癌早期診斷、攝護腺腫瘤位置偵測、子宮肌瘤自動偵測，以及冠心病與乳癌的數位孿生模擬等。（編輯：張均懋）1131205