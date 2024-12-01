鴻海參展台灣太空年會 展現衛星布局成果

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（中央社記者江明晏台北1日電）2024台灣太空國際年會（TASTI 2024）今天起在高雄展覽館登場，鴻海參展並展示集團在太空通訊領域的技術實力，以及結合產業夥伴共同打造的衛星產業生態系。

2024台灣太空國際年會（TASTI 2024）今天起至4日於高雄展覽館展開，鴻海科技集團為大會冠名贊助廠商，以「新世代太空通訊」為主軸，展示集團在低軌道衛星通訊的新進展。

鴻海表示，在2024台灣太空國際年會展出去年11月發射升空的珍珠號立方衛星1比1實體模型，並首次對外分享衛星在軌道上的操作技術，包括衛星太陽追蹤模式、飛越地面站時的目標追蹤模式、穩定三軸控制、地球觀測、雙向通訊都卜勒效應頻率偏移補償，以及真實太空環境實驗數據解析等技術。

鴻海也攜手子公司及多家產業夥伴，展現衛星通訊產業鏈布局。鴻海指出，其中包括富智康與夏普合作最新開發的低軌衛星使用者終端，以及由鴻海子公司承煒科技（Rayprus）開發的地球觀測相機模組等。

鴻海研究院新世代通訊研究所長吳仁銘表示，未來新型態通訊將朝向高覆蓋率、高可靠度、高連結數、低延遲的方向發展，以5G的技術演進來看，從Rel 17開始討論非地面網路，到目前發展的Rel 18以及未來的Rel 19、Rel 20將進入5G Advanced的第2波演進，預期將進一步支援非地面網路，為下一代6G非地面網路通訊奠定基礎。

鴻海科技集團B5G政策組處長趙元瀚表示，在B5G和新太空時代，低軌衛星的發射將更具成本競爭力與便利性，鴻海透過整合集團優勢與夥伴資源，在關鍵零組件、子系統和組裝整合測試等領域，提供市場完整解決方案，加速新太空產業的創新發展。（編輯：林克倫）1131201