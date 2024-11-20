鴻海攻GB200液冷系統元件 估2025年出貨逐季成長

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）伺服器GB200開始出貨，主要合作夥伴鴻海預期，2025年第1季GB200可開始放量，明年出貨可逐季成長。法人分析，鴻海是GB200 NVL72主要供應商，積極搶占關鍵液冷系統零組件商市占率。

鴻海先前在法人說明會中表示，積極布局液冷系統關鍵元件，整合至客戶伺服器產品，持續送樣並通過認證，預估2025年將有成長貢獻。

鴻海董事長劉揚偉指出，GB200 NVL系列是系統級高階AI伺服器，未來幾季會隨著技術成熟和供應鏈整合能力提升，出貨量可持續成長。法人預期，鴻海在GB200伺服器的市占率，至少40%以上。

本土投顧法人分析，GB200 NVL72和NVL36高階AI伺服器，主要是因應不同資料中心的電力規格，主要美系雲端服務供應商（CSP）包括微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、Meta、亞馬遜（Amazon）等，加速採用GB200 NVL72伺服器，帶動輝達和鴻海在AI伺服器的出貨表現。

在GB200伺服器關鍵零組件，法人指出，鴻海不僅已切入GB200伺服器的繪圖處理器（GPU）模組和伺服器板卡，還包括伺服器運算匣（Compute Tray）、高速交換機閘（Switch Tray）、液冷系統機櫃等，鴻海也擴大在電流連接器、線纜等關鍵零組件自製供應比重，提高鴻海在AI伺服器的獲利。

在GB200伺服器液冷系統關鍵元件，法人指出，包括冷卻分配裝置（CDU）、通用快接頭UQD（Universal Quick Disconnect）、分歧管（Manifold）、冷水板（Cold Plate）等，鴻海均有布局，力拚提高市占率和商機。

鴻海先前預估，2025年AI伺服器占鴻海整體伺服器營收比重可達5成，出貨可逐季攀升；在GB200伺服器關鍵零組件的整合供應程度，介於80%到90%之間。（編輯：張良知）1131120