鴻海獲高捷聯開案最優資格 159億元打造港都新地標

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）鴻海今天下午宣布，取得高雄捷運黃線Y15站聯開案最優申請人資格，將打造45層商業辦公大樓及32層住商複合式大樓，鴻海在南台灣的旗艦總部也將進駐；相關開發案總投資金額新台幣159億元，以建造世界級地標為目標。

鴻海透過新聞稿指出，此次參與高雄亞灣2.0首件招商開發案，作為投資高雄的另一個重要發展基石，期望透過打造南台灣的鴻海旗艦總部，串連鴻海高雄軟體研發中心、橋頭電動巴士廠、鴻海科技集團高雄電池中心、高軟園區等鴻海集團在高雄的據點。

鴻海發言人暨副總經理巫俊毅表示，鴻海在高雄的據點及規模不斷擴大，為因應人才、營運需求，集團希望利用此次土地開發機會，打造鴻海在南台灣的旗艦總部，串連現有的營運生產據點，協助高雄產業轉型。

鴻海說明，高雄捷運黃線Y15站聯開案，開發用地面積3433坪，未來將規劃為辦公、住宅與零售商業複合式空間。預計開發總樓地板面積約5.2萬坪，整體開發案以1幢2棟為主，預計興建地下5層，地上45層商業辦公大樓及地上32層住商複合式大樓。

鴻海積極投資高雄，在2023年宣布未來3年內，規劃在高雄投資250億元，創造近2000個就業機會。

2023年底，鴻海高雄軟體研發中心在駁二的七號倉庫正式啟用；今年4月，橋頭科學園區的電動巴士廠正式動土；今年6月，鴻海宣布在高雄打造大規模的人工智慧（AI）先進算力中心。此外，高雄和發產業園區的鴻海高雄電池中心，預計今年年底開始營運，2025年第1季開始供貨。（編輯：張良知）1131119