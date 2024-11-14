鴻海：2025年電動車目標推遲 合作日本車廠近期明朗

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，2025年全球電動車市場5%市占率和新台幣兆元營收目標，可能會推遲，但仍可達成；鴻海與日本車廠在電動車合作，規劃幾個月內完成合約。

談到鴻海在GB200伺服器進展，劉揚偉表示，持續按照計畫，預估第4季小量出貨，2025年首季放量出貨，未來幾季出貨持續上升，鴻海也布局GB200伺服器關鍵液冷系統和關鍵零組件。

鴻海下午舉行線上法人說明會，展望電動車布局，劉揚偉表示，今年底可完成Model B量產準備，高雄和發電池廠因颱風因素，預計延至2025年第1季正式量產，在電動車軟體，持續在台灣道路進行大量測試，加速車用軟體發展。

在日本市場布局，劉揚偉指出，與日本2家車廠商談順利，爭取敲定合作細節，希望這幾個月完成簽訂合約，確保量產時間。

法人問及2025年鴻海在全球電動車市場5%市占率和新台幣兆元營收目標，劉揚偉表示，集團在電動車營收可持續成長，但他不諱言指出，儘管發展方向符合預期，但目標可能會推遲，不過中長期目標可達成。

他表示，汽車產業是百年工業，面臨新科技導入和新營運模式，產業界腳步相對謹慎，但是電動車區域化生產趨勢不變，鴻海的委託設計製造服務（CDMS）商業模式有吸引力。

劉揚偉說明，鴻海已經在首款電動乘用車量產達標，第2個取得傳統車廠訂單目標將在近期達成，未來會有更多車廠跟進，第3個目標是傳統車廠直接採用參考原型車設計，預期未來2年可實現。

法人問及輝達（NVIDIA）GB200伺服器出貨進展，劉揚偉表示，正如輝達執行長黃仁勳先前所言，需求「非常瘋狂」，目前鴻海在GB200伺服器的開發與生產，持續按照計畫，預估第4季小量出貨，2025年首季進入放量出貨階段，未來幾季出貨持續上升，鴻海也布局GB200伺服器關鍵液冷系統和關鍵零組件，已通過客戶認證。

鴻海說明，今年前3季AI伺服器占整體伺服器營收比重超過4成，加上通用伺服器成長，使得雲端網路項目占集團營收比重超過3成。

在半導體布局，劉揚偉指出，先進封裝玻璃重布線路載板已小量生產，應用在邊緣運算AI繪圖處理器（GPU）產品，在設計服務，鴻海布局5奈米製程後端設計以及CoWoS先進封裝服務流程。

在車用功率和類比晶片，鴻海新竹碳化矽模組廠試產，送樣給鴻華先進，以及中國和歐洲的電動車電驅系統客戶，車用半導體模組已取得中國和台灣電子次系統設計案，自有設計電源晶片和功率半導體導入AI伺服器產品。

談到日本夏普大阪堺工廠轉型資料中心進展，劉揚偉表示，進度按計畫推動中，與軟銀和KDDI合約洽談中，預估今年底完成合約細節。

觀察第3季毛利率、營業利益率、淨利率表現，鴻海財務長黃德才指出，第3季三率表現受到產品組合調整和毛利率下降影響。他預期，2025年AI伺服器單價會大幅提高，帶動鴻海在伺服器項目營收表現，但毛利率會受部分影響，透過上下游垂直整合和擴大經濟規模，達到獲利極大化目標。（編輯：楊蘭軒）1131114