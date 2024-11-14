川普當選 鴻海：美國投資會增加 聚焦AI和電動車

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）川普將再度入主美國白宮，鴻海董事長劉揚偉今天表示，人工智慧（AI）產品和電動車需要區域製造能力，鴻海在美投資會繼續增加，集團在美國布局長期穩定；鴻海在威斯康辛州廠區投資AI伺服器等，未來持續成長，俄亥俄州電動車廠區會導入新客戶。

鴻海下午舉行線上法人說明會，法人問及川普當選美國總統，鴻海未來在美國布局進展，劉揚偉指出，川普尚未正式就任，還不清楚會採取什麼樣的政策。

劉揚偉表示，鴻海集團在全球布局，按照客戶需求和營運策略進行，在美國、中國大陸、印度等主要市場，營運持續擴大，為當地經濟發展和就業貢獻。他指出，鴻海集團長年重視區域均衡發展，在全球已布局24個國家地區，超過200個經營據點，區域均衡發展是集團優勢之一。

劉揚偉指出，鴻海集團在美國布局，關心重點在投資政策和商業環境，集團會觀察新政府方向變化，投資方向腳步會視情況調整。他表示，由於AI產品和電動車需要區域製造能力，鴻海投資會繼續增加。

他表示，鴻海集團在美國深耕近40年，設有50個廠區，僱用近5000名員工，每年營收達256億美元，營運持續擴大，鴻海在美國布局，秉持長期、穩定、發展、科技、國際等指導方針，鴻海集團在美國布局長期穩定。

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談到在威斯康辛州投資進展，劉揚偉指出，已按照市場變化調整，為當地創造新的發展與就業機會，從2021年新投資協議以來，鴻海在當地投資均到位，投資規模達10億美元，僱用員工成長40%，今年威州廠營收年增140%，今年以來，鴻海集團是當地拉辛郡（Racine County）最大的納稅者。

劉揚偉表示，鴻海在威州廠區投資AI和伺服器等產品，未來持續成長，在俄亥俄州的電動車廠區，會逐步導入新客戶，他指出，布局美國展望相當正面。（編輯：楊蘭軒）1131114