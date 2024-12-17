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GB200時程傳雜音 供應鏈：鴻海按計畫12月小量出貨

2024/12/17 21:08
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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）輝達（NVIDIA）GB200伺服器出貨傳出雜音，供應鏈人士今天晚間向記者透露，鴻海內部維持原先出貨時程，GB200伺服器將於12月小量出貨，出貨時間並未改變。

研調機構TrendForce今天發布新聞稿指出，GB200整櫃式方案（rack）在高速互通介面、熱設計功耗（TDP）等設計規格明顯高於市場主流，供應鏈業者需要更多時間持續調校、優化，預期最快將於2025年第2季後才有機會放量。

市場關注鴻海代工GB200伺服器出貨進展，供應鏈人士晚間向記者表示，鴻海維持原先出貨時程，將於12月小量出貨，時間並未改變。

鴻海董事長劉揚偉先前在法人說明會中指出，人工智慧AI伺服器出貨強勁，今年前3季累計營收年增超過2倍，預估第4季AI伺服器出貨可強勁成長。

劉揚偉預期，2025年AI伺服器占鴻海整體伺服器營收比重可達5成，出貨可逐季攀升，成為集團最重要成長動能。

美系法人評估，鴻海GB200伺服器在今年第4季開始出貨，明年第1季GB200伺服器整櫃式方案出貨將逐步爬升。本土法人預期，鴻海組裝GB200伺服器內容會有NVL36及NVL72兩款產品，明年鴻海有機會取得40%訂單量。（編輯：張良知）1131217

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