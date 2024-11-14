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鴻海：業績能見度更佳 明年AI伺服器占比衝5成

2024/11/14 15:59
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，第4季業績可明顯季增和年增，目前能見度比8月時更好，2025年AI伺服器占鴻海整體伺服器營收比重可達5成，出貨可逐季攀升，明年仍需觀察全球政經局勢、貨幣政策，以及人工智慧產業發展等因素。

他預期，AI伺服器未來幾年可高速發展，2025年樂觀看待，明年是人工智慧（AI）年，鴻海集團會掌握商機，進入另一個成長階段，

鴻海下午舉行線上法人說明會，董事長劉揚偉親自出席，財務長黃德才和發言人巫俊毅陪同。

展望第4季，劉揚偉預期，第4季業績較第3季和2023年同期顯著成長，其中消費智能產品估較第3季強勁成長，比去年同期持平，主要是進入傳統旺季，不過有降息循環、地緣政治風險增加等不確定性上升，因此較去年同期持平。

鴻海預期第4季雲端網路產品表現較第3季持平，較去年同期強勁成長，劉揚偉指出，AI伺服器出貨強勁，累計前3季營收年增超過2倍，通用伺服器業績年成長2成，預估第4季AI伺服器出貨可強勁成長，通用伺服器持平。

至於第4季電腦終端估明顯季減，較去年同期小幅減少，劉揚偉表示，儘管新品上市效應，不過第3季返校需求使得基期高，且市場復甦緩步影響。至於連接器、精密模組、鏡頭、車用零組件等元件和其他產品均較第3季顯著成長，不過由於非核心業務影響，較去年同期持平。

觀察今年營運，劉揚偉指出，和8月中旬法說會預估相同，今年鴻海集團業績較去年顯著成長，目前能見度比8月更好，消費智能產品原先預期持平，目前下修至小幅年減，雲端網路產品維持明顯增加趨勢，更為強勁，主要是AI伺服器強勁成長，電腦終端產品原先預期持平，目前上調至顯著成長，元件和其他產品維持可強勁成長。

展望2025年營運，劉揚偉表示，儘管通膨趨緩，仍需觀察全球政經局勢、貨幣政策，以及人工智慧（AI）產業發展等因素。他指出，生成式AI（Gen-AI）發展下，全球加快投資力道，2025年AI發展將是全球資通訊領域最重要成長動能。

他預期，2025年AI伺服器占鴻海整體伺服器營收比重可達5成，出貨可逐季攀升，成為鴻海集團最重要成長動能。

展望AI趨勢，劉揚偉表示，AI伺服器未來幾年可高速發展，2025年樂觀看待，他指出，明年是人工智慧年，鴻海集團會掌握商機，進入另一個成長階段，鴻海不僅是AI產品製造者，更是AI使用者，鴻海集團具有AI超級運算能力。

他表示，集團未來持續在AI、機器人、自動化等領域與其他大廠合作，未來成果顯著，明年在累積製造服務基礎上，集團聚焦成為科技製造平台服務大廠。（編輯：張均懋）1131114

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