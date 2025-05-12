藥師公會赴北檢告涉圖利 邱泰源指尊重不同聲音

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（中央社記者林長順、沈佩瑤台北12日電）藥師團體不滿中藥販售新令，藥師公會全聯會理事長黃金舜等人今天到北檢提告衛福部長邱泰源及中醫藥司長蘇奕彰涉圖利等罪。邱泰源指出，尊重不同聲音的權利。

黃金舜接受媒體採訪指出，藥師公會4日在凱達格蘭大道陳情，向總統表達他們的想法，但事隔這麼多天，藥師公會沒有接到衛福部任何信息，藥師公會忍無可忍，沒有任何退路，今天才率幹部到台北地檢署提告。

傳統中藥行逐漸式微，衛生福利部在今年3月18日公告，新增核釋藥事法第103條第2項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定。

其中，包括開放具中藥或生藥相關背景，並完成1年以上實務歷練者，依法申請登記經營中藥販賣業，也明定申請者須修習35學分的專業課程，涵蓋藥材鑑定、炮製加工與儲存管理、藥理基礎、法規認識及經營實務共5大領域。

中華民國藥師公會全國聯合會連日為此表達不滿，質疑形同「誰都能賣中藥」，陸續到衛福部大門前百人快閃，並於4日號召5000名來自台灣各地藥師到凱達格蘭大道陳情，眾人高舉「守護全民中西藥用藥安全」旗幟，吶喊「決不退讓」等口號。今天到台北地檢署提告。

邱泰源對此表示，尊重每個人都有發表不同聲音的權利，衛福部希望請不同團體坐下來談。站在國家發展的角度，不管是西藥或中藥，都留在台灣發展，醫療才能有韌性。

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對此，蘇奕彰接受媒體電訪指出，台灣是民主社會，尊重不同意見表達權利，但衛福部一定是依法行政，以國家社會整體利益考量，在決策上絕對合乎法理情，「法優先，並符合行政程序」，包括怎樣的專業可以提供民眾最大民生及健康照護效益，都會完整考量。

蘇奕彰坦言，這個案子耗時2年多時間與各界溝通，「一定有人不滿意」，即便是中醫藥產業界也不滿意，認為被過度壓制導致產業萎縮；就衛福部立場，不會考量單一團體，而是以對整個國家社會最好方向來思考，還是希望專業分工合作。（編輯：戴光育）1140512