辛曉琪講唱會媽祖遶境主題曲應景 訂明年出新專輯

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）歌手辛曉琪出道近40年，首開「講唱會」把歌曲背景當成互動素材，並加碼演唱「I Promise 我一定會勇敢」呼應媽祖遶境熱潮。她並透露明年預計發全新專輯，也希望有新巡演。

唱片公司分享，辛曉琪日前受屏東縣政府之邀舉辦「從你的青春經過-黑膠時代曲」講唱會，有別於過往個唱專注在歌唱演繹上，將迎接出道40年的她首次挑戰「說唱合一」的表演形式，透過說說唱唱把自己每一首歌曲的背後故事與現場分享當成互動橋段。

其中聊起人生「高峰」時刻，辛曉琪話鋒一轉「近期體重達人生高峰」，全場笑翻，並坦承「我其實完全沒有打草稿就上陣！」

近期全台瘋媽祖，辛曉琪更加碼演唱了與媽祖有關的主題台語歌「I Promise 我一定會勇敢」，這也是演唱會上從未演唱過的歌曲，這次選在講唱會上首唱，不僅格外應景，更期望藉由歌詞堅定信念意境來為歌迷祈福。

辛曉琪表示，這首歌是許常德特別為2021年大甲媽祖遶境所寫的主題曲，歌詞以純粹信念歌頌媽祖遶境的行者，傳達他們專注與寧靜行走來彰顯媽祖的慈悲，也傳達出承諾與承擔一起輝映的旅程。

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歌詞中的I Promise靈感來自辛曉琪經典作Promise me，因此許常德邀請辛曉琪演唱，她不僅一口答應，更無酬演唱，期盼用這首歌為全世界祈福。

辛曉琪更透露計畫明年發行一張全新專輯，也希望能舉辦全新巡演與歌迷共度美好時光。（編輯：黃名璽）1140511