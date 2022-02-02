鹽酥雞也能虛擬交易 NFT還能紅多久

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（中央社記者吳家豪台北2日電）2021年最紅關鍵字除了元宇宙之外，NFT（非同質化代幣）也成為全球討論焦點。當鹽酥雞店開始賣起NFT、藝術界上架NFT數位收藏品，外界不禁好奇，NFT究竟會是下一波科技革命或可能走向泡沫化。

常見的加密貨幣例如比特幣、以太幣都屬於「同質化代幣」（Fungible Token），每枚加密貨幣的價值、作用都相同，可以任意交換，具有可分割性，不需要以整數交易，持有者可以選擇交易0.0001枚比特幣。

NFT顧名思義是「非同質化代幣」（Non-Fungible Token），每個NFT都有獨特性、不可替代性和稀有性，也因為區塊鏈技術而具備防偽特質，特別適合藝術品、遊戲、身分認證等應用。

隨著投資人熱錢湧入，加密貨幣進入新一波牛市，NFT受到更多關注。2021年3月國際拍賣行佳士得拍賣加密藝術品Everydays: The First 500 days，不斷吸引買家出價，最後以7000萬美元（約新台幣19億元）成交，寫下NFT藝術市場最高價，讓外界意識到數位資產原來可以當成投資或保值的工具，從此打開NFT討論度。

佳士得去年9月首次將NFT加密藝術品引進亞洲，與港星余文樂合作，拍賣金額超過新台幣4億元，創下亞洲拍賣行網路拍賣最高紀錄，登記的279名買家超過半數是首次參與佳士得拍賣。

不少人對於NFT收藏品賣出天價大開眼界，從本質來看，NFT是以區塊鏈技術為基礎的數位資產，買家成交後可以獲得經過數位加密的認證，任何人都可以透過區塊鏈追溯交易紀錄及確認商品價值，大幅拓展了自由交易市場規模。

另一個引人矚目的例子是香港導演王家衛創作的亞洲電影首個NFT作品「花樣年華-一剎那」，去年10月進行拍賣，內容為王家衛於1999年拍攝電影「花樣年華」從未曝光的首日拍攝片段，長度1分32秒，最後以預估價格2倍的港幣428.4萬元（約新台幣1520萬元）成交。

藝人周杰倫旗下潮牌PHANTACi與Ezek平台聯名限量發行1萬個NFT小熊，每個價值1000美元，今年元旦開賣後秒殺，推估進帳約1000萬美元，為全球排名第3高的NFT交易紀錄。

台灣文創產業同樣看好NFT商機，霹靂布袋戲母公司霹靂國際多媒體去年10月30日攜手亞洲大型NFT流通平台Jcard，發行「魔吞十二宮」NFT，吸引鐵粉瘋搶，網站瞬間被流量灌爆，當機約15分鐘才恢復，開賣不到半小時就售完。

華研音樂也躋身NFT概念股，今年1月7日首度在NFT平台FANSI上架動力火車演唱會套票，限量10組，每組價格不到新台幣2萬元，產品包含30秒動力火車影像音樂、今年3月演唱會搖滾區雙人套票，還能享有獨家後台見面的VIP特權。

此外，台灣餐飲業者搶搭NFT熱潮，擁有30多年歷史的師園鹽酥雞去年11月27日在NFT平台OurSong上公開發行NFT，買家每轉手交易一次NFT，就能到師園免費兌換一份同樣餐點。

師園NFT白皮書指出，原先只是覺得有趣而開設帳號，用每個1OSD（約1美元）的價格發行世界上第一個鹽酥雞NFT，但反應熱烈，在一天期間交易價格就超過發行價格的100倍，「已經超乎一開始的想像」。

在鹽酥雞NFT爆紅2週後，難免面臨話題降溫，師園在白皮書中有幾段話發人深省。

師園表示，必須將趣味性化成社會責任，在合理價格內，將會努力維護NFT的價值；「我們也會努力的去思考什麼樣的作品是可以禁得起時間的考驗，甚至愈放愈有價值，所以在找到好作品點子之前，不會很輕易的就發表新的作品。」

師園也提到，NFT的誕生至今不超過5年，現今區塊鏈運作模式如同宋代發明紙鈔般，令一般人無法理解；但預期區塊鏈應用在10年內，就會如同現今的行動支付普遍應用。

國立台北科技大學互動設計系專任助理教授葛如鈞說，NFT從早期獨立藝術家創作用途，逐漸變成品牌或廣告行銷目的，未來2到3年可能會出現更多商用或品牌行銷導向的NFT應用，例如虛擬土地就像臉書粉絲專頁的具象化形式。

葛如鈞認為，NFT和元宇宙正在重塑1995年開始發展以來的網路世界，可能在未來10年進入更成熟的環境。（編輯：張良知）1110202