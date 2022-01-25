宏達電跨足數位交易市場 2月成立NFT市集

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（中央社記者江明晏台北25日電）宏達電旗下全球VR應用商店及內容訂閱服務平台VIVEPORT今天宣布，將於2月中推出全新NFT交易市集VIVE BYTES，布局數位交易市場。

宏達電說明，VIVE BYTES第一階段NFT交易市集將針對ACG主題如動漫、卡通和遊戲等，推出相關NFT新型態數位收藏。消費者可以法定及加密貨幣購買，首賣活動於2月舉行。

宏達電補充，VIVE BYTES將提供全球使用者輕鬆進入NFT世界，透過友善直覺的購物流程和遊戲化功能，讓消費者購買NFT數位收藏如網購般便利。

VIVE BYTES除提供直購方式外，另推出NFT盲盒機制，後續將再開放拍賣功能。消費者可以法定或加密貨幣支付，還可串連MetaMask錢包，保有NFT商品加密的安全性及付款的便利性。

VIVEPORT 總經理林俊吳表示，NFT正在改變對身分和所有權的看法，VIVE BYTES居於第一線，使消費者更容易得取得數位資產。（編輯：張良知）1110125